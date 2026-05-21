Dieci anni di servizi finanziari e mobilità con Volvo, Arval e Findomestic

Dieci anni di collaborazione che hanno plasmato un ecosistema integrato di noleggio, leasing e finanziamenti per i clienti Volvo in Italia

La collaborazione tra Volvo Car Italia, Arval Italia e Findomestic Banca ha tagliato un traguardo importante: dieci anni di attività iniziati nel 2016 e celebrati in occasione dell’Automotive Dealer Day 2026 a Verona. L’alleanza è cresciuta fino a diventare un elemento centrale dell’offerta del marchio svedese, integrando soluzioni di mobilità e prodotti finanziari pensati per i clienti privati e per le aziende. Durante l’incontro hanno preso la parola Michele Crisci, Marco Pigozzi e Letizia Alviano per raccontare risultati e prospettive di un percorso condiviso che mette al centro flessibilità, servizio e sostenibilità.

Nel corso della giornata è emerso come un ecosistema condiviso tra costruttore e partner finanziari possa semplificare la relazione con la rete dei concessionari e con l’utenza finale. Grazie a processi coordinati e a un modello operativo congiunto, l’integrazione dei servizi finanziari è diventata parte integrante della customer experience del marchio. Le parole dei dirigenti hanno sottolineato non solo i numeri raggiunti ma anche l’approccio strategico verso la transizione energetica e le nuove modalità di utilizzo dell’auto, sempre più orientate a formule flessibili.

I pilastri dell’intesa

La partnership poggia su due prodotti distinti ma complementari: Volvo Car Rent e Volvo Car Credit. Il primo è incentrato sul noleggio a lungo termine offerto tramite Arval, che propone canoni mensili comprensivi di servizi come assicurazione, manutenzione e assistenza. Il secondo, sviluppato con Findomestic, comprende soluzioni di leasing e finanziamento, incluse proposte con Valore Futuro Garantito come la formula Next by Volvo Cars. L’obiettivo comune è facilitare l’accesso alla mobilità con strumenti adattabili a esigenze personali e aziendali.

Volvo Car Rent: il noleggio che cresce

Nel decennio di operatività Volvo Car Rent ha superato quota 15.000 veicoli noleggiati e gestisce oggi una flotta di oltre 7.000 auto con circa 6.500 clienti attivi. Questi numeri testimoniano la crescente preferenza per formule che trasferiscono al fornitore la gestione operativa del veicolo. Un elemento rilevante è la composizione della flotta: quasi il 40% è rappresentato da modelli elettrici o ibridi plug-in, un indicatore della spinta verso la decarbonizzazione e del ruolo del noleggio come leva per accelerare la diffusione di veicoli a basse emissioni.

Volvo Car Credit: credito e leasing su misura

Con Volvo Car Credit, sviluppato insieme a Findomestic, sono state finanziate o locate oltre 54.000 vetture per un importo complessivo superiore a 1,4 miliardi di euro. Le opzioni offerte coprono dagli strumenti tradizionali alle soluzioni a lunga scadenza come la maxirata, fino a programmi orientati al ricambio frequente del parco. Questa offerta ha reso più accessibili i modelli Volvo, sostenendo sia i privati sia la clientela business che richiede flessibilità e gestione finanziaria semplificata.

Numeri che cambiano il mercato

I dati presentati durante l’evento evidenziano un impatto tangibile sulle vendite: circa sei vetture Volvo su dieci vendute in Italia transitano infatti attraverso soluzioni di noleggio, leasing o finanziamento sviluppate con il Gruppo BNP Paribas. Questo risultato deriva anche dall’approccio definito “One Bank”, che consente ad Arval e Findomestic di operare in modo integrato, ottimizzando processi e offrendo percorsi condivisi tra concessionari e clienti finali. Il modello integrato facilita le scelte di acquisto e d’uso e rafforza la posizione di Volvo nel segmento premium.

Perché questa alleanza è strategica

Oltre ai numeri, il valore della collaborazione risiede nella capacità di lavorare come un unico team: mettere insieme competenze finanziarie e know-how automotive ha reso possibile rispondere rapidamente alle trasformazioni del mercato. Secondo i vertici intervenuti, la partnership ha permesso di sviluppare prodotti evoluti in grado di supportare la transizione energetica e di offrire soluzioni complete ai concessionari. L’integrazione operativa e la centralità dei servizi finanzari diventano così leve competitive per accompagnare clienti e rete nella fase di trasformazione del settore.