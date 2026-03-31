Come seguire la Superbike a Portimão su Sky, TV8 e NOW

Scopri quando guardare la Superbike a Portimão, come cambia la programmazione per il fuso orario e perché il sabato è stato importante per Aruba.it Racing – Ducati

Il campionato mondiale Superbike arriva in Europa con il round sull’Autódromo do Algarve a Portimão, un appuntamento che unisce spettacolo in pista e attenzione per la copertura televisiva. Per gli appassionati la programmazione è distribuita tra Sky (con i canali Sky Sport MotoGP e Sky Arena) e la diretta in chiaro su TV8, oltre allo streaming su NOW. Nei giorni del weekend sono previste sessioni di prove, la Superpole, la Superpole Race e le gare principali di ciascuna classe, con qualche novità nel palinsesto dovuta al fuso orario e a una rimodulazione generale del programma rispetto agli anni precedenti.

Calendario e indicazioni per seguire il weekend

La copertura live sarà organizzata in modo tale da consentire la visione sia ai clienti della pay-tv sia al pubblico in chiaro. È importante notare che il palinsesto è stato spostato in avanti di un’ora rispetto alla consuetudine: questo adeguamento al fuso orario portoghese influisce sugli orari di start delle sessioni. In aggiunta, le trasmissioni si alternano tra i canali dedicati alle due ruote e altre emissioni sportive, per questo conviene verificare la guida tv aggiornata prima di collegarsi. Ricordiamo anche che lo streaming su NOW ripropone gran parte dei contenuti offerti da Sky, permettendo una fruizione flessibile su dispositivi mobili e smart tv.

Programmazione ufficiale Sky e TV8

Di seguito la scaletta ufficiale diffusa per il round di Portimão, così come pubblicata dai broadcaster: VENERDÌ 27 MARZO – 11:20: FP1 Superbike; 15:55: FP2 Superbike. SABATO 28 MARZO – 12:15: Superpole Superbike; 13:00: Gara 1 Femminile; 14:00: Gara 1 Sportbike; 15:00: Gara 1 SuperSport; 16:30: Gara 1 Superbike. In chiaro su TV8 la differita di Gara 1 è prevista alle 22:30. DOMENICA 30 MARZO – 12:10: Superpole Race Superbike; 13:00: Gara 2 Femminile; 14:00: Gara 2 Sportbike; 15:00: Gara 2 SuperSport; 16:30: Gara 2 Superbike. Su TV8 sono inoltre programmate la Superpole Race alle 16:00 e Gara 2 alle 16:30. Questo schema comprende anche il Mondiale Femminile, con le gare fissate alle ore 13 sia il sabato sia la domenica.

Il sabato di Portimão: dominio Aruba.it Racing – Ducati

Sul piano sportivo il sabato è stato memorabile per il team Aruba.it Racing – Ducati, che ha conquistato una doppietta fra Superpole e Gara 1. Nicolò Bulega è partito dalla pole position e ha gestito la gara tenendo la leadership dal primo all’ultimo giro, siglando così la vittoria. Al suo fianco, Iker Lecuona ha centrato un risultato altrettanto significativo, trovando il primo podio con la Panigale V4 R e contribuendo a una giornata da incorniciare per la squadra. Il lavoro del team, la scelta di assetti e l’adattamento alla pista hanno fatto la differenza in un weekend dove la concorrenza si è dimostrata agguerrita.

Interpretazione dei risultati e reazioni

La doppietta del sabato non solo regala punti importanti ma invia anche un segnale agli avversari: la Panigale V4 R e i suoi piloti mostrano un ottimo equilibrio fra velocità sul giro secco e passo gara. Le dichiarazioni dei protagonisti hanno sottolineato la soddisfazione per il lavoro collettivo e la volontà di proseguire nel progresso tecnico, concentrandosi su alcune aree di miglioramento per la domenica. Il risultato di Lecuona, in particolare, viene letto come un passo avanti nella sua crescita personale con la casa di Borgo Panigale.

Che cosa aspettarsi per il prosieguo del weekend

Con la prima giornata europea ormai archiviata, l’attenzione si sposta sulla Superpole Race e su Gara 2 della SBK, appuntamenti che spesso riscrivono la classifica e offrono colpi di scena. Il team Aruba.it Racing punta a consolidare la posizione con conferme di set-up e gestione gomme, mentre gli inseguitori cercheranno contromosse per recuperare terreno. Per chi non potrà seguire in diretta, la combinazione Sky + NOW e le finestre in chiaro di TV8 garantiscono più opportunità per rivedere le fasi salienti del weekend e verificare l’evoluzione del campionato.