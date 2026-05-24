Antonelli trionfa a Montréal e allunga nel mondiale: cronaca del GP del Canada

La Formula 1 ha vissuto un altro capitolo intenso a Montréal: domenica 24 maggio 2026 Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il gran premio del Canada, centrando il quarto successo consecutivo in una striscia che sta riscrivendo le gerarchie del campionato. La corsa si è svolta tra dichiarazioni di supremazia tecnica della Mercedes, duelli serrati in pista e un ritiro clamoroso che ha cambiato l’andamento della gara.

Il weekend canadese ha messo in evidenza l’importanza della partenza e della gestione degli pneumatici su un circuito che, per la sua natura, richiede equilibri precisi tra velocità sui rettilinei e stabilità nelle staccate. Tra sorpassi strategici e contatti al limite, la classifica finale ha visto Antonelli dominare davanti a Lewis Hamilton su Ferrari e a Max Verstappen su Red Bull, mentre la sfortuna ha colpito George Russell, costretto al ritiro.

La dinamica della gara a Montréal

Allo spegnimento dei semafori la lotta è stata immediata: Antonelli è stato bravo a stringere la partenza e a dettare il ritmo, sfruttando al massimo il potenziale della sua Mercedes. Nei primi giri si è sviluppato un duello intenso tra i piloti di testa, con cambi di posizione e rimonte che hanno animato la corsa. La gestione dei pit stop è stata cruciale: il box del leader ha ottimizzato le finestre di sosta per mantenere il vantaggio, mentre avversari come Hamilton e Verstappen hanno lavorato sul degrado delle gomme per cercare di ricucire lo svantaggio.

Il ritiro di Russell e il punto di svolta

Il momento che ha inciso maggiormente sulla gara è arrivato al 30° giro, quando la monoposto di George Russell si è fermata lasciando il pilota britannico fuori dalla contesa. Il guasto ha interrotto un confronto serrato con il compagno di squadra e ha aperto la strada ad Antonelli per consolidare la leadership. La situazione ha dimostrato come un problema tecnico possa ribaltare immediatamente gli equilibri, rendendo la strategia e l’affidabilità elementi decisivi nel corso di una stagione così combattuta.

I protagonisti e le posizioni chiave

La top 3 del GP del Canada ha visto al primo posto Andrea Kimi Antonelli, seguito da Lewis Hamilton e da Max Verstappen. Dietro di loro si è piazzato Charles Leclerc, autore di una rimonta che ha permesso alla Ferrari di portare punti preziosi, mentre Isack Hadjar ha concluso in quinta posizione nonostante alcune penalità inflitte dalla direzione gara per manovre giudicate scorrette. Più indietro si sono distinti piloti come Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly e Carlos Sainz, mentre la McLaren ha pagato una scelta errata sulle gomme all’avvio che ha condizionato la gara di Lando Norris e di Oscar Piastri.

Decisioni strategiche e errori decisivi

La scelta di partire con le gomme intermedie in condizioni di leggera pioviggine si è rivelata un azzardo per la McLaren: dopo pochi giri sia Norris che Piastri sono dovuti rientrare per montare le slick, con conseguenze diverse per entrambi. Inoltre, alcuni doppiaggi e l’intervento della Virtual Safety Car hanno generato finestre d’opportunità sfruttate in modo differente dai team. La combinazione di una monoposto affidabile, una strategia coerente e un pilota efficace nella gestione del traffico ha permesso ad Antonelli di emergere in un contesto ricco di insidie.

Impatto sul mondiale e prossimi appuntamenti

Il successo canadese ha permesso ad Antonelli di rafforzare la sua posizione di leader nel Mondiale Piloti e ha confermato la solidità della Mercedes nella classifica costruttori. Anche se i numeri in termini di punti varieranno con le rilevazioni ufficiali, il dato strategico è chiaro: la sequenza di vittorie consecutive consegna al giovane pilota una posizione di forza psicologica e tecnica. Per gli inseguitori, la sfida diventa trovare soluzioni rapide in termini di affidabilità e messa a punto per interrompere la striscia negativa.

Il calendario ora guarda a un circuito cittadino diverso per caratteristiche e rischio: la Formula 1 ripartirà da Montecarlo, con il GP di Monaco in programma domenica 7 giugno. Sarà un banco di prova completamente differente, dove la guida al limite, la precisione in curva e la gestione della pista stretta saranno la chiave per riaprire il campionato o consolidare ulteriormente i verdetti emersi a Montréal.