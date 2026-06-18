Come valutare le novità al Salone di Parigi passo per passo
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Come valutare le novità al Salone di Parigi passo per passo

Ottimizza la visita al Salone di Parigi e valuta modelli e concept con un metodo chiaro su piattaforme, powertrain, ADAS, qualità percepita e benchmark.

Pubblicato il 18/06/2026 alle 07:05

Il Salone di Parigi è uno scenario privilegiato per osservare da vicino concept e modelli di serie. Una visita ben pianificata consente di massimizzare il tempo tra stand, conferenze e test statici, trasformando l’esplorazione in un percorso informato. In questo contesto, un approccio strutturato permette di confrontare tecnologie, ergonomia e finiture, distinguendo ciò che ha sostanza da ciò che è solo spettacolo. L’obiettivo è adottare criteri chiari e replicabili per leggere i dettagli che contano.

Parte della complessità nasce dalla grande densità di proposte e dalla varietà di piattaforme e powertrain presentati. Una metodologia essenziale aiuta a selezionare cosa vedere e come valutarlo: dalla scheda tecnica al contatto diretto con gli interni, fino all’analisi dei sistemi di assistenza alla guida. Questo articolo propone un percorso pratico: pianificazione della visita, gestione del tempo, e un modello di valutazione che copre piattaforme, ADAS, qualità percepita e benchmark tra competitor.

Pianificare la visita: itinerario, priorità e finestre orarie

La programmazione inizia con una lista di priorità: 1) marchi con novità strategiche, 2) modelli concorrenti diretti, 3) concept che anticipano linguaggi e tecnologie. È utile mappare il padiglione in blocchi, allocando slot da 20–30 minuti per gli stand principali e margini di recupero per imprevisti. Le ore con minore affluenza permettono di accedere più facilmente ai test statici. Un itinerario a “anello” riduce i tempi morti e limita i rientri. Tenere con sé una check-list con tre colonne – da vedere, da misurare, da confrontare – orienta l’attenzione e preserva energia e concentrazione.

Massimizzare i test statici: metodo rapido ma rigoroso

Nei test statici si procede sempre dall’esterno verso l’interno. All’esterno, verificare proporzioni, spaziature dei pannelli e omogeneità delle vernicisegnali di maturità del progetto. All’interno, seduta in posizione di guida, impostazioni base di volante, sedile e specchi per testare il triangolo ergonomico. Si valuta la logica dei comandi, la reattività dell’infotainment e la riduzione del carico cognitivo nelle operazioni più frequenti. Il bagagliaio va misurato con riferimento pratico (trolley, zaini), controllando soglia e regolarità dei volumi. Fotografie e note sintetiche aiutano a confrontare modelli simili a fine giornata.

Piattaforme e architettura: leggere le fondamenta del progetto

La piattaforma indica il potenziale del veicolo. Un’architettura modulare consente varianti di passo e larghezza; verificare schede su passo, carreggiate e massa consente di intuire comfort e agilità. La disposizione dell’hardware (motore anteriore, posteriore o elettrico con batterie nel pianale) ha effetti su baricentro e ripartizione dei pesi. Domande chiave: compatibilità con più powertrain? Scalabilità dell’impianto elettrico? Spazio riservato alla sicurezza passiva? I prototipi con soluzioni “da salone” vanno filtrati: cercare elementi industrializzabili, attacchi sospensioni, cablaggi realistici, sistemi di raffreddamento coerenti.

Powertrain e ADAS: valutazione tecnica oltre la scheda

Per i sistemi di propulsione, la mappa mentale include densità energetica, efficienza di conversione e gestione termica. Nei motori tradizionali si considerano curva di coppia, rapporti del cambio e strategie di riduzione attriti; nei sistemi ibridi la sinergia tra termico ed elettrico; nei veicoli elettrici la chimica della batteria, il packaging e la potenza di ricarica utile e sostenibile. Per gli ADASl’attenzione va a sensori (radar, lidar, telecamere), ridondanza, HMI e limiti operativi dichiarati. È rilevante la qualità dell’assistenza più che l’etichetta: stabilità del centraggio corsia, modulazione della frenata e chiarezza degli avvisi al guidatore.

Qualità percepita: ciò che l’occhio (e la mano) non sbagliano

La qualità percepita nasce dall’allineamento tra vista, tatto e suono. Si osservano accoppiamenti e uniformità dei materiali; al tatto si valuta la coerenza tra superfici a contatto (volante, pomello, pulsanti); all’udito si analizzano la chiusura porte e i clic dei comandi. La retroilluminazione deve essere omogenea e non invadente; la grafica dell’infotainment leggibile in luce intensa. Evitare di farsi guidare solo da luci e texture: cercare riscontri funzionali, come resistenza a graffi su zone di carico, protezioni reali sulle soglie e solidità degli ancoraggi ISOFIX. Due o tre difetti ricorrenti segnalano una scelta progettuale, non un caso.

Benchmark tra competitor: confronto per uso, non per scheda

Il benchmark efficace confronta modelli della stessa fascia di prezzo e destinazione d’uso. Si selezionano tre rivali e si applica una griglia con punteggi su ergonomia, spazio reale, infotainment, ADASfiniture e versatilità. È utile distinguere tra differenze “di gusto” e differenze “di sostanza”: la posizione del sedile è preferenza, la visibilità in manovra è prestazione. Per fissare i dati, si usano foto da angolazioni identiche e note standardizzate. Le schede tecniche aiutano, ma il valore emerge dal confronto fisico, replicabile su tutti i competitor, con identico metodo e tempo.

Strumenti, eccezioni e lettura critica delle promesse

Un set leggero è sufficiente: metro pieghevole corto, torcia compatta, taccuino o app per note e un panno per valutare le superfici. Le eccezioni sono i concept puramente stilistici: hanno valore come laboratorio di designmeno come anticipo produttivo. Quando le promesse sono ambiziose, si cercano indizi di fattibilità: presenza di fori di fissaggio reali, cablaggi completi, normative HMI rispettate. Se un sistema ADAS è esposto senza specifiche, conta di più la trasparenza sui limiti che la denominazione commerciale. L’ultimo controllo è su coerenza: piattaforma, powertrain e interni raccontano la stessa storia?

Chi adotta un percorso ordinato affronta il Salone con lucidità, raccoglie prove confrontabili e trasforma la visita in un investimento di conoscenza. Con priorità chiare, una griglia di valutazione e un po’ di disciplina, ogni stand diventa un laboratorio e ogni modello un caso di studio utile a scegliere, progettare o semplicemente capire meglio l’automobile.

Scritto da Francesca Lombardi