Scopri come controllare l'assicurazione di un'auto estera in caso di incidente

La necessità di verificare l’assicurazione di un veicolo estero

Quando si è coinvolti in un incidente stradale con un’auto con targa estera, è fondamentale sapere se il veicolo è coperto da assicurazione. Questo non solo per garantire un indennizzo adeguato, ma anche per evitare complicazioni legali. In Italia, la verifica dell’assicurazione di un veicolo immatricolato all’estero può risultare complessa, poiché i servizi disponibili non sempre forniscono informazioni aggiornate e affidabili.

Strumenti per la verifica dell’assicurazione

Il Portale dell’Automobilista è il servizio ufficiale che consente di controllare la copertura assicurativa di veicoli immatricolati in Italia. Tuttavia, per i veicoli esteri, le opzioni sono limitate. Alcune app promettono di fornire informazioni anche su targhe straniere, ma spesso richiedono un abbonamento premium e non garantiscono dati aggiornati. Pertanto, è consigliabile utilizzare metodi ufficiali e riconosciuti per ottenere informazioni affidabili.

Procedura in caso di incidente con veicolo estero

Se si verifica un sinistro con un’auto estera, è importante sapere che esistono procedure specifiche da seguire. In caso di incidente avvenuto in Italia, è necessario contattare l’Ufficio Centrale Italiano (UCI). Questo ufficio si occupa di gestire le richieste di risarcimento e può aiutare a identificare la compagnia assicurativa del veicolo coinvolto. Se non è possibile individuare la compagnia, l’UCI effettuerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo.

Il ruolo di Consap

Per incidenti avvenuti all’estero, i residenti in Italia possono rivolgersi a Consap, che funge da Organismo di Indennizzo Italiano (ODI). Consap garantisce il risarcimento ai cittadini italiani coinvolti in sinistri stradali in altri Paesi dell’UE/SEE. Tuttavia, è importante notare che Consap non gestisce i sinistri avvenuti in Italia con veicoli esteri. In questi casi, è fondamentale seguire le procedure indicate dall’UCI.

Tempistiche e comunicazioni

Quando si invia una richiesta all’UCI, è importante tenere presente che le ricerche per identificare la compagnia assicurativa possono richiedere tempo. L’UCI contatterà il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo, il quale ha l’obbligo di rispondere entro sei settimane. Pertanto, è consigliabile agire tempestivamente per ottenere le informazioni necessarie e avviare le pratiche di risarcimento.