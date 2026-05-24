Concept BMW: percorsi diversi tra nostalgia, lusso e sperimentazione

Le concept BMW non sono solo bozze di produzione: alcune indicano proporzioni, altre recuperano forme storiche e altre ancora evolvono verso la fuoriserie

Le concept car spesso vengono interpretate come semplici anticipazioni di modelli di serie, ma il loro ruolo può essere molto più sfaccettato. Nel caso di BMW, gli studi e i progetti speciali mostrano una strategia pluralistica: oscillano tra il richiamo alla storia, la ricerca di superfici inedite e la sperimentazione di proporzioni e funzioni. Villa d’Este è diventata negli anni un palcoscenico privilegiato dove queste idee trovano pubblico e dibattito, trasformando l’esposizione in laboratorio di tendenze.

Questa molteplicità di linguaggi suggerisce che il futuro del marchio non è una singola traiettoria, ma un mosaico di percorsi. Alcune concept puntano al lusso sartoriale, altre esplorano la carrozzeria speciale, altre ancora rileggono modelli storici in chiave contemporanea. L’insieme di questi esempi aiuta a capire che la linea evolutiva di BMW può essere plurale e simultanea, piuttosto che lineare.

Percorsi distinti: dal lusso Alpina alla ricerca delle proporzioni

Un esempio di questa pluralità è la Vision BMW Alpina, presentata come manifesto della nuova era Alpina all’interno di BMW. La concept mette insieme proporzioni allungate, un cofano dominante e un profilo basso che suggeriscono velocità ed eleganza senza urlare. Il muso dal taglio shark nose reinventa il doppio rene in chiave tridimensionale, mentre dettagli come le ruote multirazze e le finiture laterali richiamano l’identità Alpina. Il risultato è un progetto che tende al lusso discreto piuttosto che alla spettacolarità fine a sé stessa.

Una nuova grammatica per il lusso sportivo

La Vision BMW Alpina non è solo estetica: è un esercizio di proporzione e di identità. Invece di enfatizzare aggressività e tuning, questa concept privilegia il comfort e l’eleganza dinamica, suggerendo che il concetto di sportività può convivere con un approccio sartoriale. È un’indicazione chiara su come un marchio heritage possa ridefinire la propria offerta in una direzione più sottile e ricercata.

Il passato come laboratorio: Garmisch, Touring Coupé e le reinterpretazioni

Il dialogo con la memoria è un altro filone ricorrente. La ricostruzione della BMW Garmisch partendo dalla concept Bertone disegnata da Marcello Gandini nel 1970 e ripresa nel progetto del 2019 è un esempio emblematico. Qui l’operazione non è mera nostalgia: si tratta di ipotizzare una via alternativa per le linee BMW, recuperando elementi formali come linee squadrate, doppio rene verticale e grandi vetrature, che possono nutrire i linguaggi contemporanei come la famiglia Neue Klasse.

Shooting brake e reinterpretazioni contemporanee

La BMW Concept Touring Coupé del 2026 riprende il tema della shooting brake con un tetto molto basso, due porte laterali e un portellone posteriore; è basata su una piattaforma Z4 e vanta interni firmati Poltrona Frau. Qui la forma storica diventa pretesto per sperimentare un equilibrio tra sportività estrema e praticità elegante, riportando una silhouette rara nel lessico attuale di BMW.

Dalla concept alla piccola serie: fuoriserie e progetti limitati

Alcune concept smettono quasi di essere semplici esercizi da salone e si trasformano in progetti concreti per collezionisti. La Concept Skytop del 2026 illustra questa transizione: spider a due posti con motore V8, linee nette e un carattere da oggetto da collezione che punta a una produzione in serie limitata. A questa si affianca la Speedtop del 2026, modello chiuso con coda shooting brake e produzione prevista in 70 esemplari, mentre la Skytop aperta conta 50 unità previste.

Questi esempi delineano una tendenza alla individualizzazione e alla personalizzazione estrema, in cui il concetto di carrozzeria speciale viene recuperato come valore distintivo in un mercato sempre più basato su piattaforme condivise.

Le concept che hanno cambiato l’approccio tecnologico e formale

Non mancano esperimenti puramente sperimentali. La GINA Light Visionary Model del 2008, firmata da Chris Bangle, introdusse una carrozzeria in tessuto elastico su struttura mobile, proponendo una visione di carrozzeria adattabile e spingendo la logica del flame surfacing al suo estremo. Allo stesso modo la Vision EfficientDynamics del 2009 fu strada verso la BMW i8, combinando proporzioni da sportiva bassa, aerodinamica estrema e architettura ibrida plug-in per ridefinire le prestazioni sostenibili.

Messi insieme, questi progetti dimostrano che il futuro di BMW non è scritto in una sola forma: è il risultato di più indicazioni che convivono, dialogano e si contaminano, offrendo scenari diversi che potranno poi condensarsi in linee di produzione o in fuoriserie da collezione.

Ti è piaciuta questa panoramica sulle concept BMW? La discussione è aperta: ogni concept è un indizio, non una sentenza definitiva, e il vero valore sta nel vedere come queste idee si trasformano nel tempo.