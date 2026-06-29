Concours d’Élégance International Schlumpf: 50 auto storiche in gara a Mulhouse

Il mondo dell’automobilistica storica si è riunito a Mulhouse, in Francia, per il debutto del Concours d’Élégance International Schlumpf un evento che celebra l’eleganza e il patrimonio delle vetture d’epoca. Tenutosi il 27 e 28 giugno 2026 presso la Cité de l’Automobile il museo che custodisce la leggendaria collezione dei fratelli Schlumpf, l’evento ha attirato appassionati e collezionisti da tutta Europa.

Un palcoscenico per l’eccellenza automobilistica

La cornice del museo alsaziano, che ospita oltre 450 automobili storiche e la più importante raccolta di Bugatti al mondo, ha offerto uno scenario perfetto per il concorso. Le vetture in gara sono state valutate non solo per la loro autenticità e la qualità del restauro, ma anche per la presentazione, un elemento fondamentale nella tradizione dei concorsi d’eleganza.

Le protagoniste della manifestazione

Tra le vetture più attese, le Bugatti Royale hanno sfilato sia in apertura che in chiusura della manifestazione. Il programma ha incluso sfilate, presentazioni delle diverse categorie e premiazioni, culminando con l’assegnazione del Best of Show e del Premio del Museo. Questo omaggio è stato coerente con la storia della collezione Schlumpf e con il prestigio del museo che ha ospitato l’evento.

Un evento di livello internazionale

Il Concours d’Élégance International Schlumpf si è svolto secondo le regole ufficiali della Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) puntando a ritagliarsi uno spazio nel calendario europeo dei grandi concorsi d’eleganza. La prima edizione ha riunito circa 50 vetture in gara, affiancate da oltre 120 automobili portate dai club e da una ventina di costruttori ed espositori.

L’evento ha rappresentato un incontro tra passato e presente, trasformando l’autodromo del museo in un palcoscenico dedicato all’eccellenza automobilistica. Le vetture in gara sono state valutate da una giuria esperta, che ha considerato non solo l’autenticità e la qualità del restauro, ma anche la presentazione delle vetture, un elemento cruciale nella tradizione dei concorsi d’eleganza.

Il Concours d’Élégance International Schlumpf ha segnato un importante passo nel mondo dell’automobilistica storica, offrendo un’opportunità unica per ammirare alcune delle vetture più eleganti e preziose del mondo. Con la sua location d’eccezione e il suo programma ricco di eventi, l’evento ha saputo attirare l’attenzione di appassionati e collezionisti da tutta Europa.