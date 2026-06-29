Prezzi carburanti Italia: benzina a 1.814 euro/litro, diesel a 1.899

In Italia, il prezzo medio della benzina self-service è di 1.814 euro/litro, mentre il diesel si attesta a 1.899 euro/litro, con uno spread di 0.085 euro a favore della benzina.

Le differenze territoriali sono significative: a Nuoro la benzina costa 1.875 euro/litro, la più cara del Paese, seguita da Trieste a 1.863 euro/litro e Isernia a 1.858 euro/litro. Al contrario, a Sondrio il prezzo scende a 1.727 euro/litro, la più economica, con Padova a 1.782 euro/litro e Treviso a 1.785 euro/litro.

Il quadro nazionale mostra una variazione di prezzo che riflette le differenze geografiche e logistiche, con Bolzano e Avellino che si posizionano tra le province più care, rispettivamente a 1.855 e 1.854 euro/litro. Biella e Cagliari, con 1.785 e 1.786 euro/litro, completano la lista delle province più economiche.

I dati sono forniti da MIMIT — Osservaprezzi carburanti.