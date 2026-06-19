Consiglio europeo unito su sanzioni e esclusione della Russia da sport e cultura

Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità conclusioni sull'Ucraina che prevedono il rinnovo annuale delle sanzioni e il divieto di normalizzare la partecipazione della Russia a eventi sportivi e culturali, mentre attacchi con droni hanno colpito infrastrutture a Mosca e città ucraine causando vittime e danni

Il Consiglio europeo dei Ventisette ha raggiunto un’intesa compatta sulle conclusioni relative alla guerra in Ucraina, stabilendo che fino a quando non sarà raggiunta una pace giusta e duratura non è opportuno normalizzare la partecipazione della Russia a manifestazioni sportive e culturali internazionali. Nel testo approvato all’unanimità è previsto inoltre che il rinnovo delle sanzioni settoriali contro Mosca avvenga su base annuale e non più semestrale.

Decisioni del Consiglio europeo e pressing diplomatico per l’adesione di Kiev

La modifica che introduce il divieto di normalizzazione della partecipazione russa agli eventi internazionali è stata inserita nell’ultima versione delle conclusioni dopo il confronto tra gli sherpa dei Paesi membri, con lo sfondo di episodi simbolici come la presenza del padiglione russo ad alcuni importanti eventi culturali. Il presidente ucraino ha chiesto un percorso accelerato di adesione all’Unione europeasottolineando che l’Ucraina ha pagato un prezzo enorme per difendere i propri diritti di libertà e indipendenza. I leader europei, riuniti per il Consiglio, hanno confermato l’impegno a rinforzare il sostegno politico e militare, discutendo anche l’apertura di cluster negoziali per l’adesione di Kiev.

Attacco con droni sulla periferia di Mosca e chiusura degli aeroporti

Nella stessa fase si sono intensificati gli attacchi contro obiettivi in Russia: nella notte è partito un grande raid con decine e centinaia di velivoli senza pilota che ha preso di mira la capitale. Fonti ufficiali hanno segnalato il lancio di centinaia di droni, con prima indicazione di circa 180 velivoli in un attacco notturno e successivi resoconti istituzionali che stimano numeri superiori. L’episodio ha provocato incendi a una raffineria di proprietà di un grande gruppo energetico alla periferia sud-est di Mosca, danni a edifici residenziali e centri commerciali e la chiusura per diverse ore dei quattro aeroporti internazionali della città per motivi di sicurezza.

Bilancio dei danni e impatto civile

Le autorità locali hanno riferito di feriti, tra cui bambini, e di danni materiali significativi: il governatore della regione metropolitana ha indicato una serie di persone colpite, con alcune decine tra feriti e contusi. Sempre in relazione agli attacchi, è stata segnalata la morte di almeno una persona in una regione meridionale e ferimenti in altre aree di confine, mentre decine di voli sono stati cancellati o riprogrammati a seguito delle restrizioni aeroportuali.

Risposte politiche e militari: minacce e rassicurazioni

La reazione ufficiale da Mosca è stata dura: esponenti del governo hanno avvertito che le operazioni di risposta proseguiranno con attacchi mirati contro obiettivi che influenzano la capacità bellica della controparte. Allo stesso tempo, il presidente ucraino ha sostenuto che gli attacchi ai siti energetici e logistici servono a mostrare al popolo russo la responsabilità diretta del proprio governo nella condotta della guerra. Su un altro piano, i principali partner occidentali hanno ribadito il loro sostegno all’Ucraina, impegnandosi a mantenere aiuti militari e politici per consentire a Kiev di difendere la propria sovranità.

Prospettive diplomatiche nel contesto europeo

Nel dibattito europeo si è parlato anche della necessità di una rappresentanza unitaria per eventuali negoziati con la Russia: alcuni leader hanno proposto la nomina di un inviato unico scelto dall’Unione per parlare a nome dei Ventisette. La questione dell’eventuale riavvio del dialogo con Mosca rimane però subordinata a condizioni politiche e militari percepite come insoddisfacenti dalle istituzioni europee.

Parallelamente, sul versante ucraino, continuano i bombardamenti russi con lancio di missili e droni che colpiscono infrastrutture civili e siti culturali, provocando vittime e danneggiamenti a beni di valore storico. Le forze ucraine denunciano la drammaticità della situazione e chiedono ulteriore sostegno internazionale per la difesa aerea e per la protezione degli obiettivi civili.

Nel complesso, il fragore dei raid si intreccia con una maggiore coesione politica europea: la decisione unanime sul fronte delle sanzioni e il bando temporaneo dalle manifestazioni sportive e culturali sono la risposta politica più visibile a una situazione militare che resta altamente volatile, con impatti tangibili sulla popolazione civile e sulle infrastrutture in entrambe le sponde del conflitto.