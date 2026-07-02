Coppa del Mondo ISSF 2026 a Lonato del Garda: tutto ciò che devi sapere

Lonato del Garda è pronta a diventare il cuore pulsante del tiro a volo internazionale con la Coppa del Mondo ISSF 2026. Questo evento, che si terrà dal 4 al 12 luglio, rappresenta una delle tappe più attese del calendario sportivo mondiale e vedrà la partecipazione di 603 tiratori provenienti da 81 Paesi diversi.

La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta presso la Sala Giunta del CONI a Roma, con la presenza di illustri personalità del mondo sportivo e istituzionale. Luciano Rossi, Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo e della Federazione Mondiale degli Sport di Tiro, ha espresso il suo orgoglio per l’evento, sottolineando l’importanza di Lonato del Garda come tappa fissa del circuito internazionale.

Un evento di portata internazionale

La Coppa del Mondo ISSF 2026 è un appuntamento di grande rilievo non solo per l’Italia, ma per l’intero panorama sportivo internazionale. La competizione si svolgerà presso il Concaverde Shooting Complex, uno degli impianti più rinomati al mondo per le discipline olimpiche del Trap e dello Skeet.

La cerimonia di apertura, intitolata “Oltre il gesto”, si terrà il 4 luglio e sarà dedicata all’artisticità del gesto sportivo. L’evento, in diretta sul canale Tiro a Volo TV della piattaforma SportFace, vedrà la partecipazione di atleti di diverse discipline sportive, tra cui Ginnastica RitmicaScherma e Tiro a Volo.

La collaborazione con l’Aeronautica Militare

La Federazione Italiana Tiro a Volo ha ricevuto il supporto dell’Aeronautica Militare Italiana, rappresentata in conferenza stampa dal Gen. B.A. Urbano Floreani. “La Federazione ci ha chiesto di partecipare attraverso i nostri Ambassador”, ha dichiarato Floreani, “e abbiamo pensato a delle discipline sportive che, seppur diverse tra loro, avessero delle affinità.”

Tra gli atleti che rappresenteranno l’Aeronautica Militare ci sono Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Agnese Duranti per la Ginnastica Ritmica, e Federica Isola e Matteo Taglairiol per la Scherma. “Lo sport è una scuola di vita”, ha aggiunto Floreani, “soprattutto per i giovani.”

I protagonisti italiani

I Direttori Tecnici Nazionali della Fossa Olimpica e dello Skeet, Marco Conti e Luigi Agostino Lodde, hanno ufficializzato i nomi dei tiratori italiani in gara al Concaverde Shooting Complex. Per la Fossa Olimpica, i partecipanti saranno Silvana Maria Stanco, Jessica Rossi, Erica Sessa, Daniele Resca, Diego Valeri ed Erminio Frasca.

Per lo Skeet, gareggeranno Diana Bacosi, Sara Bongini, Martina Bartolomei, Gabriele Rossetti, Valerio Palmucci ed Erik Pittini. Le gare di Skeet si svolgeranno il 5, 6 e 7 luglio, mentre quelle di Trap il 10 e 11 luglio per l’individuale e il 12 luglio per il Mixed Team.

Tutte le finali saranno trasmesse in diretta su RaiSport, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le performance dei loro atleti preferiti.

La Basilicata primeggia negli investimenti sportivi

Mentre Lonato del Garda si prepara ad accogliere la Coppa del Mondo ISSF, la Basilicata si distingue per i suoi investimenti nelle infrastrutture sportive scolastiche. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha sottolineato l’importanza dello sport come motore di sviluppo economico e coesione sociale.

Negli ultimi anni, la Regione ha stanziato 76 milioni di euro per finanziare 233 interventi sulle infrastrutture sportive regionali. Questo impegno ha permesso di censire 804 impianti sul territorio, con un rapporto di 1,5 impianti ogni mille abitanti, superiore alla media nazionale.

La Basilicata ha conquistato il primato in Italia per investimenti pro capite destinati alle infrastrutture sportive scolastiche, con 63 euro per abitante contro una media nazionale di 36. Oltre 28.000 studenti lucani sono attivamente coinvolti in programmi di attività sportiva e motoria all’interno delle scuole.

“Investire nello sport non è una spesa, ma un investimento sul futuro della nostra comunità”, ha dichiarato Bardi. “Ogni euro investito nello sport in Basilicata genera infatti 2,6 euro di benefici sociali, per un valore complessivo prodotto che ha toccato i 132 milioni di euro.”