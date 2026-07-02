Fiat Grizzly Fastback, design coupé e gamma elettrificata per il salone di Parigi

La Fiat Grizzly Fastback mostra il suo profilo da suv coupé in scatti senza camuffature: forme più slanciate, fari a pixel e una gamma che potrebbe includere 1.2 benzina, mild hybrid da 143 CV e un elettrico con batterie da 44 o 54 kWh.

La nuova Fiat Grizzly Fastback è protagonista di una serie di immagini rubate che ne anticipano l’aspetto definitivo prima del lancio ufficiale al Salone di Parigi 2026. Le foto pubblicate sul profilo Instagram di Walter Vayr rivelano un compensato stilistico tra crossover e coupé, con dettagli che la distinguono dalla sorella più tradizionale, la Grizzly in configurazione SUV.

L’obiettivo delle foto è chiarissimo: mostrare il linguaggio estetico scelto da Fiat per conquistare gli acquirenti del segmento dei SUV compatti. Le proporzioni annunciano una vettura lunga meno di 4,5 metri, pensata per combinare abitabilità e un aspetto più filante rispetto ai classici crossover.

Esterni: frontale condiviso, coda che fa la differenza

Lo studio degli scatti mette in evidenza un frontale che non tradisce l’appartenenza alla famiglia Fiat: la firma luminosa a pixel dei gruppi ottici riprende soluzioni già viste sulla grande panda e sulla Grizzly SUV, ma con un trattamento più affilato e allungato. La vera novità è sul retro: la Fastback introduce un tetto progressivamente inclinato e un lunotto obliquo che conferiscono al profilo una maggiore dinamica. Le luci posteriori sono inserite in una fascia nera che attraversa tutta la coda e adottano un disegno a segmenti, reinterpretando la tendenza delle strisce luminose a tutta larghezza per creare identità visiva.

Dettagli estetici e scelte pratiche

Tra gli elementi che emergono dalle immagini ci sono i cerchi in lega con un motivo inedito e l’antenna classica a pinna sul tetto, scelte che combinano estetica e praticità. Curiosa è la posizione della sigla Fastback collocata nella porzione anteriore del brancardo e, apparentemente, al centro del paraurti posteriore invece che sul portellone, un dettaglio che punta a enfatizzare la personalità del modello.

Interni e piattaforma: cosa aspettarsi dalla plancia e dalla meccanica

Sugli interni non sono ancora disponibili foto ufficiali recenti: bisogna rifarsi a scatti precedenti che mostrano una plancia con un monitor touch in posizione rialzata e una strumentazione digitale a guidare l’abitacolo. L’impostazione sembra diversa rispetto alla Grande Panda, pur mantenendo affinità tecniche. La Fastback condividerà la base con la sorella SUV, ma tradurrà la condivisione in un layout interno con maggiore verticalità del display e scelte ergonomiche orientate a un pubblico attento al design.

Dal punto di vista tecnico la vettura dovrebbe poggiare sulla cosiddetta piattaforma Smart Car capace di ospitare motori convenzionali e soluzioni elettrificate. Pur in assenza di conferme ufficiali, le informazioni finora circolate indicano una gamma articolata che va dal tradizionale al completamente elettrico.

Gamma motori ipotizzata

La presunta offerta motori comprende un 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale, una versione elettrificata (mild hybrid) da 143 CV e un’opzione full electric da 113 CV. Per l’elettrica si parlerebbe di pacchi batteria da 44 o 54 kWh e di un’autonomia massima stimata intorno ai 400 km, valori pensati per coprire l’uso quotidiano e qualche viaggio più lungo, mettendo la Fastback in diretta competizione con altri piccoli SUV elettrificati nel segmento.

Queste scelte tecniche mostrano la volontà di offrire una gamma versatile: chi cerca una guida tradizionale potrà scegliere il 1.2, chi desidera ridurre i consumi punterà sulla versione mild hybrid da 143 CV, mentre la variante elettrica sarà l’opzione per chi privilegia emissioni zero in ambito urbano. La versatilità della piattaforma è un elemento chiave per permettere al modello di adattarsi a normative e mercati diversi.

In attesa dell’esordio ufficiale al Salone di Parigi 2026, le immagini senza camuffature hanno già dato forma alle aspettative: la Fiat Grizzly Fastback intende marcare la differenza con un profilo più slanciato, dettagli luminosi distintivi e una gamma pensata per coprire esigenze diverse, dall’efficienza alla totale elettrificazione.