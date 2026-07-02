Incidente mortale a Marcaria: padre deceduto, figli in pericolo di vita

Nella notte tra il 1 e il 2 luglio, un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Marcaria, in provincia di Mantova. Un uomo di 38 anni ha perso la vita, mentre i suoi due figli, di 5 e 10 anni, lottano tra la vita e la morte.

Una notte di terrore si è abbattuta sulla strada provinciale 56 a Marcaria in provincia di Mantova. Un incidente stradale ha strappato la vita a un uomo di 38 anni e ha lasciato in pericolo di vita i suoi due figli, di 5 e 10 anni. L’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un segno indelebile in chi ha assistito a questa tragedia.

L’incidente e l’intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle 23:45 di mercoledì 1 luglio 2026, un’auto Toyota Corolla ha perso il controllo in località San Michele in Bosco. Il veicolo è uscito di strada, ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, ma per il conducente, identificato come Sultan Azizi un cittadino afgano residente a Marcaria, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto, ma il decesso è stato constatato sul posto.

Le condizioni dei figli

Nell’auto con il padre c’erano anche i suoi due figli, di 5 e 10 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Mantova in gravissime condizioni. Durante la notte, le condizioni del bambino di 10 anni sono peggiorate, rendendo necessario un trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Le loro vite ora pendono letteralmente da un filo, e la comunità è in attesa di notizie positive.

Le indagini in corso

Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine. I carabinieri della stazione di Marcaria e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viadana stanno lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti. La salma del 38enne è stata trasportata alla camera mortuaria di Mantova per il successivo esame autoptico.

Questa tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di molti. La comunità di Marcaria si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime, sperando in un miracolo per i due bambini. Le indagini continueranno per fare luce su quanto accaduto e per garantire giustizia a chi ha perso la vita in modo così improvviso e violento.