Superare l’esame pratico della patente B

Ottenere la patente di guida è un traguardo importante per molti, ma il percorso non è sempre semplice. Dopo aver superato il quiz teorico, il candidato riceve un foglio rosa che consente di esercitarsi alla guida per un anno. Tuttavia, l’esame pratico non può essere sostenuto prima di un mese dal rilascio del foglio rosa. Questo esame si svolge in diverse fasi e ha una durata di 25 minuti, durante i quali il candidato deve dimostrare di saper gestire vari tipi di strade e condizioni di traffico.

Le conseguenze delle bocciature

Se un candidato non supera l’esame pratico, ha a disposizione tre tentativi per superarlo entro il periodo di validità del foglio rosa. Se si viene bocciati, è possibile ripetere l’esame a distanza di almeno un mese dalla prova precedente. Non ci sono costi aggiuntivi per i tentativi successivi, ma è fondamentale rispettare le tempistiche. Ad esempio, se il foglio rosa scade prima di poter effettuare un secondo tentativo, il candidato dovrà ripetere l’esame teorico.

Richiesta di riporto dell’esame di teoria

Se un candidato viene bocciato tre volte, ha la possibilità di richiedere il riporto dell’esame di teoria per una nuova pratica di conseguimento della patente. Questa opzione consente di mantenere validi gli esami teorici già superati e di avere un nuovo foglio rosa di 12 mesi per tentare nuovamente l’esame pratico. Tuttavia, la richiesta deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del foglio rosa precedente, e il candidato deve attendere un mese dal rilascio della nuova autorizzazione per sostenere l’esame pratico.

Costi associati e procedure

È importante notare che, in caso di bocciatura, il candidato deve pagare una tassa per la richiesta di riporto dell’esame di teoria, che ammonta a 42,40 euro. Questa somma deve essere versata tramite PagoPA e la domanda deve essere presentata utilizzando un apposito modello. Non è necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che non sia scaduto o non preveda ulteriori visite. Ricordate che la possibilità di richiedere il riporto è valida solo una volta; se si falliscono nuovamente le prove pratiche, sarà necessario ricominciare l’intero processo.