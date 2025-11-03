Cosa prevede il nuovo regolamento europeo sulla privacy per le imprese

Normativa in questione

Recentemente, l’Unione Europea ha introdotto un nuovo regolamento sulla privacy volto a rafforzare la protezione dei dati personali. Questa normativa si affianca al già noto GDPR e introduce ulteriori misure di compliance per le aziende operanti sul territorio europeo.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, il nuovo regolamento stabilisce nuovi requisiti per le aziende, in particolare riguardo al data protection e alla GDPR compliance. Le imprese dovranno rivedere le proprie politiche di gestione dei dati e garantire che tutti i processi siano allineati con le nuove disposizioni. Questo potrebbe comportare investimenti significativi in tecnologie RegTech e nella formazione del personale.

Cosa devono fare le aziende

È fondamentale che le aziende inizino a valutare l’impatto del nuovo regolamento sulle proprie operazioni. Ciò include:

La revisione e l’aggiornamento delle politiche di privacy e protezione dei dati.

L’implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la compliance.

La formazione del personale sulle nuove normative e procedure interne.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: la mancata attuazione delle nuove norme potrebbe comportare sanzioni significative, incluse multe che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuale globale dell’azienda. Inoltre, le aziende potrebbero affrontare danni reputazionali qualora non riescano a proteggere adeguatamente i dati dei clienti.

Best practice per compliance

Per garantire una corretta GDPR compliance e rispettare le normative vigenti, le aziende devono adottare le seguenti best practice: