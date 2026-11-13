Novità elettrica Dacia Spring 2026: più grande, autonomia 250 km, prezzi sotto i 20 mila euro.

La seconda generazione della Dacia Spring è arrivata sul mercato con un approccio più maturo rispetto alla versione del 2021. Prodotta nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, la nuova Spring rappresenta il primo modello elettrico di quattro annunciati dal marchio per il 2030 e si colloca nella piattaforma RGEV small del gruppo Renault, la stessa della Twingo.

Design e dimensioni riviste

Rispetto all’allora versione, la carrozzeria ha guadagnato 15 cm in lunghezza e 18 cm in larghezza, portando le misure a 3,85 × 1,79 × 1,49 m. Il risultato è una silhouette più solida, con fiancate più muscolose e una presenza più autorevole in città. Il peso a secco è di 1.212 kg, un valore contenuto per una compatta elettrica, grazie anche all’architettura cell-to-pack della batteria.

Propulsione e autonomia

Il cuore elettrico è un motore a magneti permanenti da 60 kW (80 CV) che eroga 175 Nm di coppia istantanea. La batteria LFP da 27,5 kWh garantisce, secondo il ciclo misto WLTP, un’autonomia di 250 km. I consumi risultano contenuti: meno di 10 kWh/100 km in ambiente urbano e una media dichiarata di 12,7 kWh/100 km per il ciclo completo. La ricarica è gestita da un caricatore da 6,6 kW in corrente alternata, mentre la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 15 % all’80 % in 28 minuti grazie alla potenza massima di 50 kW.

Prestazioni dinamiche

Sul banco prova la Spring accelera da 0 a 100 km/h in 12,1 s e da 0 a 50 km/h in 3,9 s. La barra sterzata è corta (raggio di 4,95 m), garantendo una manovrabilità agile in contesti urbani. Il baricentro ridotto, dovuto al posizionamento centrale della batteria, assicura un rollio contenuto e una frenata modulabile, con il recupero energetico attivo nella modalità B.

Interni, praticità e dotazioni

All’interno troviamo un cruscotto digitale da 7 pollici e, nella versione più ricca Journey, un touchscreen centrale da 10,1 pollici per navigazione e connettività. Il sistema YouClip consente di fissare accessori intelligenti in vari punti dell’abitacolo, mentre il bagagliaio offre 337 litri, espandibili a 1.283 litri con i sedili posteriori split 50/50. Un piccolo frunk da 18 L è disponibile come optional, unico nel segmento A. I materiali sono prevalentemente plastica rigida, con sedili in tessuto e, nella versione Journey, rivestimenti in TEP.

Prova su strada e considerazioni finali

Il test su strada, svolto nella zona collinare a nord di Lisbona, ha evidenziato una buona risposta dinamica, un rollio quasi assente e una sterzata precisa. La frenata è pronta e modulabile, senza segni evidenti di imbardata, e la modalità di recupero energia B risulta efficace. Tra gli aspetti critici, spiccano l’ampio montante anteriore lato guidatore, che limita leggermente la visibilità, e la mancanza di bocchette di aerazione posteriori, potenzialmente scomode in estate. Il caricabatterie a induzione appare ingombrante, con il cavo a vista che sovrasta il display centrale.

Dal punto di vista economico, la Spring è offerta in due allestimenti: Expression a 17.900 € e Journey a 19.500 €. Entrambe le versioni includono il medesimo gruppo motopropulsore, la batteria da 27,5 kWh e il caricatore di serie. La Journey aggiunge cerchi da 16 in, keyless entry, telecamera posteriore, navigatore da 10,1 in e rivestimenti in TEP. Con questi prezzi, la Spring si posiziona come la più economica elettrica con dimensioni maggiorate e autonomia competitiva nella sua categoria.