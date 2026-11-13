Il Rally Argentina si avvicina al ritorno nel WRC: la FIA esaminerà il candidato 2027, con possibili novità come la WRC Arena e la leggenda El Cóndor.

Il Rally Argentina sta per compiere il primo passo verso un ritorno al WRC dopo un’interruzione che dura dal 2019. La FIA ha confermato la programmazione di un candidate rally a marzo 2027 nella provincia di Córdoba, con l’obiettivo di verificare la capacità organizzativa della manifestazione e, se tutti i criteri saranno soddisfatti, di includerla nuovamente nel calendario mondiale a partire dal 2028.

Il prove di valutazione a marzo 2027

Il candidato si svolgerà su tre giornate ed entrerà a far parte del campionato sudamericano FIA CODASUR. Durante le prove, gli osservatori della FIA analizzeranno la gestione sportiva, la sicurezza delle prove speciali, le infrastrutture mediche, la logistica e il funzionamento del parco assistenza. Il Automóvil Club Argentino (ACA) collaborerà strettamente con gli ispettori per individuare eventuali interventi necessari a rispettare gli standard del Mondiale.

Nuove strutture: la WRC Arena

Tra i progetti più ambiziosi vi è la creazione di una WRC Arena nell’area sportiva intorno allo Stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba. La struttura dovrebbe ospitare il parco assistenza, aree dedicate ai fan e spazi per attività collaterali, concentrando così gran parte delle operazioni in un unico snodo. Questo investimento punta a rendere l’evento più accessibile e a valorizzare l’esperienza del pubblico.

Ritorno alle radici: El Cóndor e la tradizione

Il Rally, introdotto per la prima volta nel 1980, è ricordato per le sue prove speciali sterrate lungo le montagne di Córdoba, in particolare per la leggenda El Cóndor. Gli organizzatori stanno studiando la possibilità di reinserire questo tracciato nel percorso del 2028, riproponendo una delle sfide più iconiche del campionato. La presenza di migliaia di spettatori lungo le strade, tipica delle edizioni precedenti, rappresenta ancora oggi un valore aggiunto per il rallismo sudamericano.

L’ultima edizione valida per il WRC si è conclusa nel 2019, quando Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul hanno conquistato la vittoria con la Hyundai i20 Coupe WRC. Dopo nove anni di assenza, il ritorno previsto per il 2028 riporterebbe la gara al centro della scena globale, un passo importante per la credibilità del calendario internazionale.

Sostegno istituzionale e prospettive future

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza dell’Argentina per la storia del motorsport e il legame con i tifosi locali. Anche il vicepresidente per lo sport, Malcolm Wilson, ha ricordato il valore del rally per la comunità di Córdoba. Il CEO di WRC Promoter, Éric Boullier, ha evidenziato che il ritorno non è solo un evento una tantum, ma la base per un futuro sostenibile e durevole.

Il reinserimento del Rally Argentina si inserisce in un più ampio processo di espansione del calendario mondiale, che prevede l’introduzione di tre nuovi appuntamenti nel 2027 (Stati Uniti, Regno Unito e Italia) e il passaggio del Rally Sardegna al Rally Roma Capitale. Se la valutazione di marzo 2027 confermerà la fattibilità, il 2028 vedrà nuovamente la gara sudamericana tra le tappe più attese del World Rally Championship.