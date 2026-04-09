CRZ ERZ 300cc EFI: motocross a liquido per prestazioni off-road

La CRZ ERZ 300 si presenta come una motocross pensata per chi cerca un equilibrio tra potenza e maneggevolezza in fuoristrada. Dotata di iniezione elettronica (EFI) e di un motore monocilindrico raffreddato a liquido, questa moto offre un avviamento più semplice e una risposta all’acceleratore più precisa rispetto ai tradizionali carburatori. Le dimensioni compatte e il peso contenuto rendono la CRZ ERZ adatta sia ai piloti esperti sia a chi ambisce a fare il salto nell’enduro, sempre ricordando che il veicolo non è omologato per la circolazione su strade pubbliche e deve essere utilizzato esclusivamente su piste private o circuiti autorizzati.

Dal punto di vista tecnico, il progetto combina componenti riconoscibili e pratici: telaio in acciaio perimetro, ruote in alluminio 21″ davanti e 18″ dietro, e un impianto frenante con dischi da 240 mm. La dotazione comprende anche un silenziatore in alluminio e un tubo di testa in acciaio inox, oltre a dettagli come manubrio in alluminio 6061 e paramotore in alluminio per la protezione del motore. Questi elementi sono pensati per offrire durata e facilità di manutenzione durante le uscite intense in off-road.

Motore e prestazioni

Al cuore della CRZ ERZ troviamo un blocco ZONGSHEN da circa 300cc (297–300 ml) a 4 valvole, raffreddato a liquido, con una potenza dichiarata intorno a 27,2 CV cui si possono aggiungere circa 1,5 CV con la linea INOX Powerbomb, per un totale vicino ai 29 CV. Il motore ha un rapporto di compressione di 11.6:1, un alesaggio e corsa di Φ84×53.6 mm, e una potenza massima segnalata a 9000 giri/min. La coppia di punta è di circa 23,5 N·m a 7000 giri/min, valori che promettono accelerazioni pronte e una buona progressione sui terreni ripidi.

Alimentazione, avviamento e consumi

La presenza della iniezione elettronica migliora la risposta all’acceleratore, riduce la necessità di regolazioni manuali e ottimizza il mix aria/benzina in funzione di altitudine e temperatura, assicurando avviamenti più rapidi anche a freddo. Il sistema prevede avviamento elettrico e kick-start, oltre a una batteria standard da 12V 5AH (con alcune varianti che riportano 12V 6,5AH senza manutenzione). La trasmissione comprende un cambio a 6 marce e trasmissione finale con catena 520, pignone da 13 denti e corona indicata tra 49 e 51 denti a seconda della configurazione.

Telaio, sospensioni e ciclistica

La ciclistica è studiata per l’uso enduro: il telaio in acciaio perimetro e l’interasse di 1510 mm assicurano stabilità, mentre l’altezza della sella di 960 mm e il passo contenuto favoriscono il controllo in curva. Le dimensioni totali sono 2190 x 820 x 1220 mm, il serbatoio ha una capacità di 9 L e il peso netto è indicato in 110 kg. Questi dati confermano che la moto è compatta ma solida, pensata per affrontare terreni tecnici senza eccessivi compromessi sull’agilità.

Sospensioni e ruote

All’anteriore la CRZ monta una forcella rovesciata KKE da 910 mm con regolazione di compressione ed estensione e una escursione di circa 265 mm, mentre al posteriore l’ammortizzatore KKE regolabile con bombola separata offre una corsa indicata attorno ai 130 mm con un’unità da 480 mm. Le ruote in alluminio 7116, con mozzi pressofusi, montano pneumatici 80/100-21 davanti e 80/100-18 dietro, abbinati a cerchi 1,6×21 e 2,15×18 per una trazione equilibrata.

Sicurezza, normative e uso consigliato

La CRZ ERZ 300 è progettata esclusivamente per uso ricreativo e sportivo su circuiti chiusi: non è omologata per la circolazione su strada pubblica. È importante rispettare le normative in vigore, registrare il veicolo quando richiesto e utilizzare la moto solo in contesti autorizzati come piste private o manifestazioni sotto l’egida di federazioni sportive (ad esempio FFM o UFOLEP). L’uso da parte di minori è regolamentato: le limitazioni d’età e la necessità di sorveglianza di un adulto devono essere rigorosamente seguite.

Per la sicurezza personale è obbligatorio dotarsi di equipaggiamento adeguato: casco omologato, occhiali tipo motocross, guanti, protezioni per gomiti e ginocchia e paraschiena. Infine, la disponibilità dei ricambi è un punto di forza del marchio CRZ, che dichiara un ampio catalogo di componenti per garantire durabilità e interventi rapidi di manutenzione. Prima dell’acquisto o dell’utilizzo è consigliabile consultare il manuale e la documentazione ufficiale per le specifiche complete e le procedure di registrazione online.