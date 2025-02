Un successo consolidato nel mercato automobilistico

La Dacia Duster si è affermata come uno dei SUV più apprezzati in Italia e in Europa, grazie alla sua combinazione di affidabilità, accessibilità e design funzionale. Dal suo lancio nel 2010, questo modello ha conquistato il cuore degli automobilisti, con oltre 2,5 milioni di unità vendute. Nel 2024, la Duster ha registrato un incremento delle vendite del 7,3%, raggiungendo un totale di 215.024 unità vendute. Questo successo è attribuibile non solo alla qualità del veicolo, ma anche alla crescente domanda di SUV nel mercato.

Novità per il 2024: l’arrivo della nuova generazione

Il 2024 segna un’importante evoluzione per la Dacia Duster, con il lancio di una nuova generazione che ha già catturato l’attenzione degli appassionati. Questa versione aggiornata offre una motorizzazione ibrida che ha rappresentato il 29% delle vendite, dimostrando l’interesse crescente per soluzioni più sostenibili. La Duster continua a mantenere il suo motore turbo benzina da 1,3 litri con 150 CV, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida piacevole.

Personalizzazioni uniche con il progetto Redust

Per coloro che cercano un tocco di personalizzazione, il progetto Redust sviluppato da Carpoint GmbH offre soluzioni innovative. Questa iniziativa si propone di trasformare la Dacia Duster in un veicolo ancora più accattivante, con un design audace e moderno. Le modifiche includono una griglia frontale rinnovata, paraurti con linee più marcate e una presa d’aria sul cofano, conferendo al SUV un aspetto più aggressivo. Carpoint ha progettato due varianti: una per l’uso urbano, elegante e raffinata, e l’altra per gli amanti del fuoristrada, pronta ad affrontare terreni difficili.

Prezzo e disponibilità

Nonostante le nuove personalizzazioni, il prezzo della Dacia Duster rimane competitivo. La variante personalizzata Redust è proposta a 42.490 euro, un costo giustificato dalle modifiche apportate. Nel frattempo, la nuova Dacia Duster è disponibile in Italia a partire da 19.900 euro, anche se attualmente gli ordini sono stati sospesi a causa di un problema tecnico con l’ABS. Questo aspetto sottolinea l’importanza della qualità e della sicurezza, elementi fondamentali per il marchio Dacia.