Dacia Spring 2 e Cupra Raval Edge Plus: nuove proposte elettriche tra accessibilità e prestazioni

Dacia rinnova la Spring puntando sulla produzione europea e su quattro posti reali; Cupra presenta la Raval Edge Plus con batteria da 52 kWh e prezzo di 31.950 euro. Entrambe le novità rimescolano il mercato delle citycar elettriche e dei piccoli suv urbani.

Nel panorama delle elettriche compatte arrivano due notizie che interessano segmenti diversi ma contigui: Dacia ha ufficializzato la seconda generazione della Spring mentre Cupra ha presentato la versione Edge Plus della Raval. Le scelte produttive, tecniche e di prezzo di questi modelli descrivono rotte alternative: da un lato la ricerca dell’accessibilità, dall’altro l’offerta di prestazioni e autonomia maggiori.

La Spring 2: produzione europea, quattro posti e l’obiettivo dell’elettrico accessibile

Dacia ha confermato che la nuova citycar manterrà il nome Spring e sarà costruita in Europa anziché in Cina. Il modello arriva a cinque anni dal lancio della prima Spring e si colloca ancora nella fascia delle elettriche a basso costo, con l’intento di rimanere sotto la soglia dei 20.000 euro. La casa sottolinea che la vettura offrirà «quattro posti reali e un vero bagagliaio», un punto chiave per chi cerca praticità in ambito urbano senza rinunciare alla modularità.

Nei primi cinque mesi del 2026 la Spring si è piazzata al terzo posto tra le elettriche più vendute in Italia con 3.498 immatricolazioni, una media di circa 700 unità al mese. Questo risultato conferma l’appetibilità del progetto: numeri che spiegano anche la decisione di mantenere la denominazione già nota a oltre 200.000 clienti europei.

Architettura e potenza previste

La Spring di nuova generazione dovrebbe poggiare sulla piattaforma condivisa con la Renault Twingo E-Tech, adottando soluzioni rivolte alla città. Tra le specifiche ipotizzate figurano un motore da 60 kW e una batteria LFP da 27,5 kWh valori che rimandano a un’autonomia indicativa nell’ordine dei circa 250–300 km nel ciclo WLTP per la versione Dacia, leggermente inferiore a quella della Twingo E-Tech a causa delle differenze di carrozzeria.

Cupra Raval Edge Plus: autonomia estesa e impostazione sportiva

Cupra ha ampliato rapidamente la gamma della Raval con la versione Edge Plus proposta a 31.950 euro chiavi in mano. Questa variante monta un motore da 155 kW (211 CV) e una batteria da 52 kWh capace di assicurare un range WLTP compreso tra 413 e 446 km. I consumi dichiarati si attestano tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km numeri che posizionano la Raval Edge Plus come un’opzione interessante per chi ricerca autonomia senza passare a taglie superiori.

Esteticamente la Raval Edge Plus propone finiture distintive come il colore Plasma iridescente cerchi in lega da 19” Vandal Copper e vetri posteriori oscurati. Pierantonio Vianello, capo del marchio spagnolo per l’Italia, ha dichiarato che «La Raval ha riscosso fin da subito grande interesse e apprezzamento» e ha sottolineato come il modello interpreti «l’autentico spirito Cupra»: design, tecnologia e dinamica in meno di quattro metri.

Posizionamento e ruolo nel mercato

La Raval Edge Plus si propone come una piccola elettrica ad alto contenuto tecnologico e con un’impronta dinamica, offrendo prestazioni superiori rispetto alle citycar più economiche. Con un’autonomia che supera i 400 km, la Edge Plus mira a chi vuole un’auto compatta ma capace di coprire percorrenze più lunghe senza ricariche frequenti.

Confrontando le due novità emerge una distinzione chiara: Dacia punta a conservare e rafforzare il posizionamento nell’elettrico primo-prezzo, enfatizzando l’accessibilità e la praticità di una citycar costruita in Europa; Cupra invece, arricchisce la propria offerta con una versione che privilegia autonomia e prestazioni, con un posizionamento di mercato più alto e dotazioni estetiche e tecniche più sofisticate.

Queste mosse delineano trend concreti: da un lato la spinta a rendere l’elettrico fruibile a un pubblico ampio, dall’altro la segmentazione dell’offerta con modelli compatti ma molto differenziati per caratteristiche e prezzo. Il mercato europeo della mobilità elettrica continua