Dacia Spring protagonista al Festival di Sanremo: innovazione e sostenibilità elettrica

Questa city car completamente elettrica è diventata il modello più venduto nel mercato delle auto elettriche cittadine e porta l’energia della mobilità sostenibile al famoso festival musicale.

Innovazione, sostenibilità e musica si fondono durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo, dove la nuova Dacia Spring brilla come uno dei protagonisti. Questa city car completamente elettrica si unisce all’atmosfera unica del Festival attraverso un progetto di comunicazione realizzato con TV Sorrisi e Canzoni, un brand di spicco nel mondo dello spettacolo, portando con sé l’energia della mobilità verde nel cuore del festival musicale amato dagli italiani.

In qualità di partner ufficiale di TV Sorrisi e Canzoni per la 75ª edizione del Festival di Sanremo, Dacia mette in mostra il suo impegno per un futuro più sostenibile: durante tutta la settimana, la nuova Dacia Spring sarà al centro di questa collaborazione, grazie alla sua esposizione presso “Casa Sorrisi”, sede della redazione del brand durante il periodo del festival. La location si trova nella prestigiosa Villa Emma dell’Hotel Miramare, che ospiterà gli artisti per l’intera durata del festival. Dacia Spring, con un’autonomia fino a 305 km in città e la migliore capacità di carico nel suo segmento, è stata scelta anche come sponsor tecnico. Una seconda vettura sarà a disposizione di TV Sorrisi e Canzoni per gli spostamenti nella cittadina.

La rivoluzione della mobilità firmata Dacia

Sin dal suo lancio nel 2021, la Dacia Spring si è affermata come simbolo di mobilità accessibile e sostenibile, conquistando il pubblico europeo con oltre 150mila unità immatricolate. Con un restyling che ne rinnova il design e le prestazioni, la Spring si distingue ora per uno stile dinamico e moderno, grazie anche alla caratteristica firma luminosa a LED a forma di “Y”.

Disponibile in sei colori moderni, tra cui i nuovi Beige Safari e Brick Red, la Spring combina eleganza e praticità, vantando una personalità e un’identità uniche. All’interno, la plancia ridisegnata con display digitale personalizzabile e il grande schermo incluso offrono un’esperienza di guida digitale e intuitiva. Materiali di alta qualità e una disposizione ergonomica degli spazi contribuiscono a creare un ambiente accogliente e funzionale.

Compatta, completamente rinnovata ed elettrica

Il processo di rinnovamento rende la Spring ancora più pratica, efficiente e tecnologica. Con un design completamente rivisto sia internamente che esternamente, Dacia punta a combinare funzionalità, versatilità e prezzo accessibile. Si proclama così come una delle soluzioni più convenienti nel panorama delle auto elettriche in Europa. La nuova Spring offre una straordinaria capacità di carico con 33 litri di vani portaoggetti interni e un vano aggiuntivo da 35 litri sotto il cofano. Inoltre, grazie all’innovativo sistema YouClip, è possibile integrare accessori come porta-bevande stampati in 3D, supporti per smartphone e organizer, rendendo l’abitabilità ancora più personalizzabile.

La Spring si adatta perfettamente sia all’uso urbano che a quello extraurbano: le dotazioni di sicurezza includono frenata automatica d’emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale, mantenimento di corsia e chiamata d’emergenza (eCall).

Con un peso inferiore a una tonnellata e un consumo energetico ridotto, la Spring offre fino a 230 km di autonomia nel ciclo misto. La ricarica è semplice e veloce, permettendo di raggiungere l’80% in soli 45 minuti con una corrente continua a 30 kW.

Un futuro green alla portata di tutti

Con la Spring, Dacia non solo accompagna il Festival di Sanremo ma guida il cambiamento verso un futuro più verde e responsabile. Un’auto che incarna lo spirito dell’innovazione e dell’accessibilità, dimostrando che il progresso può essere davvero alla portata di tutti. Che si tratti di percorrere le strade di Sanremo o quelle delle nostre città, la Dacia Spring è pronta ad affrontare le sfide della mobilità futura con stile, efficienza e semplicità. Mentre la musica del Festival emoziona gli animi, la Spring illumina il cammino verso un domani più sostenibile.

Nata nel 1968 e rilanciata dal Gruppo Renault nel 2004 in tutta Europa e nei Paesi del Mediterraneo, Dacia ha sempre proposto auto con il miglior rapporto qualità/equipaggiamenti/prezzo, ridefinendo costantemente l’essenziale. Come marchio innovativo, Dacia progetta automobili semplici, versatili, affidabili in sintonia con lo stile di vita dei propri clienti. I modelli Dacia sono diventati un punto fermo sul mercato: Sandero è l’auto più venduta agli acquirenti privati in Europa ogni anno dal 2017 ed è stata la più venduta in Europa su tutti i canali nel 2024; Duster è il SUV più venduto agli acquirenti privati in Europa dal 2018 ed è stato il secondo veicolo più venduto agli acquirenti privati in Europa nel 2024 in tutti i segmenti; Spring è leader nella mobilità elettrica accessibile; Jogger è una versatile famigliare del segmento C; Bigster è il SUV per le famiglie che ridefinisce ciò che è essenziale nel segmento C. Presente in 44 paesi, Dacia ha venduto oltre 9 milioni di veicoli dal 2004