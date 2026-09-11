Dalla guardia municipale alla polizia locale: l’evoluzione normativa

Il termine ‘vigile urbano’ è ancora ampiamente utilizzato nel linguaggio comune, ma dal punto di vista normativo è un’espressione obsoleta. Questa piccola imprecisione linguistica nasconde una storia di riforme e cambiamenti che hanno trasformato radicalmente il ruolo e le competenze degli agenti di polizia locale.

Per comprendere appieno questa evoluzione, è necessario ripercorrere le tappe fondamentali della legislazione italiana in materia, partendo dalla legge quadro del 1986 che ha ridefinito completamente il ruolo di questi operatori.

La svolta del 1986: dalla guardia municipale alla polizia municipale

Il punto di svolta nella storia della polizia locale italiana è rappresentato dalla legge n. 65 del 7 marzo 1986 conosciuta come ‘Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale’. Questo provvedimento ha definito in modo organico i compiti del corpo, attribuendo agli agenti funzioni di polizia giudiziariapolizia stradale e, previo specifico provvedimento, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Con questa legge, la figura del ‘vigile urbano’ è stata formalmente inquadrata come agente di polizia municipale e successivamente come agente di polizia locale nelle regioni che hanno adottato normative regionali specifiche. Da quel momento, ‘vigile urbano’ non è più una qualifica ufficiale, ma solo un’abitudine linguistica.

Da polizia municipale a polizia locale: il ruolo delle regioni

La distinzione tra i termini si è ulteriormente affinata dopo la riforma del Titolo V della Costituzione che ha attribuito alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale. Sulla base di questa competenza, molte regioni hanno approvato proprie leggi, introducendo la denominazione più ampia di ‘polizia locale’ per i corpi che superano la dimensione del singolo comune.

Proprio su questo punto è tornato di recente l’Avv. Giuseppe Di Palo che in un suo video ha ribadito come la corretta denominazione dipenda oggi dall’ente di riferimento e dalla normativa regionale applicata, sottolineando quanto ‘vigile urbano’ sia ormai un termine privo di fondamento normativo.

Perché non è solo una questione di nome

Utilizzare ancora il termine ‘vigile urbano’ per riferirsi agli agenti di polizia locale non è un dettaglio lessicale trascurabile. Questo termine evoca un’immagine ridotta alla sola gestione del traffico, mentre le funzioni attribuite a questi operatori comprendono attività di polizia giudiziariapolizia stradaletutela ambientale controllo del commercio e, in molti casi, compiti di pubblica sicurezza al pari delle altre forze dell’ordine.

Usare correttamente ‘polizia municipale’ o ‘polizia locale’ a seconda dell’ente di appartenenza, significa rispettare un’evoluzione normativa precisa e restituire ai cittadini una percezione corretta del ruolo e delle responsabilità che questi agenti esercitano ogni giorno sul territorio.