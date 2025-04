Design e stile della Denza Z9 GT

La Denza Z9 GT si presenta come una berlina fastback a cinque porte, con un design che richiama le linee eleganti delle shooting brake. Questo modello, svelato durante la Milano Design Week, combina l’estetica di una coupé con la funzionalità di una station wagon. Le sue dimensioni imponenti, unite a una silhouette slanciata, la rendono immediatamente riconoscibile. Il design è stato curato da Wolfgang Egger, ex designer di Audi e Alfa Romeo, e si distingue per la sua modernità e fluidità.

Le proporzioni della Z9 GT richiamano chiaramente le iconiche Porsche Panamera e Taycan, ma con dettagli distintivi come fari sottili e maniglie a scomparsa, che migliorano l’aerodinamica. La scelta di utilizzare telecamere al posto dei tradizionali specchietti retrovisori è un ulteriore passo verso l’innovazione, sebbene la versione europea possa presentare alcune differenze rispetto a quella cinese.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Denza Z9 GT non lascia nulla al caso. La plancia, ispirata alla seta, offre un’esperienza tattile unica grazie all’uso di materiali di alta qualità. La maggior parte dei comandi è touch, con ben cinque schermi digitali che forniscono informazioni e intrattenimento. Tra questi, spicca un display centrale da 17,3 pollici e uno dedicato al passeggero anteriore, entrambi progettati per garantire un’esperienza utente senza precedenti.

I sedili anteriori sono progettati con tecnologia zero-gravity, che supporta il corpo in modo ottimale, mentre i fianchetti pneumatici attivi si adattano alle esigenze di guida. Questa attenzione al comfort e alla tecnologia è un chiaro segnale della volontà di Denza di competere con i marchi premium europei.

Prestazioni e motorizzazioni

La Denza Z9 GT sarà disponibile in due versioni: una ibrida plug-in e una completamente elettrica. La versione ibrida combina un motore a benzina da 2.0 litri con tre unità elettriche, offrendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La batteria LFP da 38,5 kWh garantisce un’autonomia di circa 201 km in modalità elettrica, mentre l’autonomia totale può raggiungere i 1.100 km secondo il ciclo di omologazione cinese.

La versione elettrica, invece, promette prestazioni ancora più elevate, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e un’autonomia di circa 500 km nel ciclo europeo. Queste caratteristiche posizionano la Denza Z9 GT come una seria concorrente nel segmento delle berline sportive, sfidando le tradizionali icone tedesche.

Conclusioni e prospettive di mercato

La Denza Z9 GT rappresenta un’importante novità nel panorama automobilistico europeo, con un prezzo di partenza previsto oltre i 72.000 euro. La commercializzazione della versione elettrica è attesa entro novembre 2025, mentre la versione ibrida arriverà nel febbraio 2026. Con un design accattivante, interni lussuosi e prestazioni elevate, la Denza Z9 GT potrebbe conquistare un pubblico sempre più attento alle innovazioni e alla sostenibilità nel settore automobilistico.