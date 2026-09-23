Marini è stato colpito da un’ala di Quartararo al Red Bull Ring, ma è riuscito a completare la gara senza gravi conseguenze.

Durante il Gran Premio d’Austria, disputato sul circuito del Red Bull Ring, Luca Marini è stato coinvolto in un episodio molto raro per il MotoGP. Mentre attraversava la zona di frenata della curva 4, un frammento di colore blu è stato scagliato verso la sua moto, colpendo direttamente il torace. L’oggetto è stato identificato come un’ala proveniente dalla Yamaha di Fabio Quartararo. L’impatto, avvenuto a una velocità stimata superiore ai 200 km/h, ha suscitato immediata preoccupazione per la sicurezza del pilota.

L’incidente al Red Bull Ring: l’ala blu della Yamaha colpisce Marini

Secondo la ricostruzione fornita dal pilota, l’ala si è separata poco prima del rettilineo tra le curve 3 e 4, probabilmente a seguito di un contatto con un altro ritmo di gara. Marini ha avuto pochi istanti per reagire: ha cercato di spostare la traiettoria, ma il detrito è arrivato al centro del suo torace. Il colpo ha provocato un forte dolore, benché la tuta da gara abbia assorbito gran parte dell’energia cinetica, evitando lesioni più gravi.

Dinâmica dell’impatto e reazioni del pilota

Nel breve lasso di tempo successivo all’urto, Marini ha riferito di aver sentito una “scossa” acuta che ha compromesso la concentrazione per due curvi consecutive. Dopo aver superato il disagio iniziale, ha dovuto lottare per mantenere la focalizzazione, dicendo: “Ho provato a dimenticarmene e a concentrarmi di nuovo sulla guida”. La capacità di gestire lo shock fisico ha permesso al pilota italiano di non abbandonare la gara, dimostrando la resilienza tipica dei competitori di alto livello.

Conseguenze in gara e risultato finale

Nonostante il trauma, Marini è rimasto in pista e ha concluso la corsa al 14° posto. L’incidente non ha influito sul punteggio finale, ma ha sicuramente aggiunto un elemento di tensione al suo weekend. Il risultato è stato considerato positivo rispetto alle previsioni, soprattutto tenendo conto dell’incidente potenzialmente pericoloso. La classifica mondiale vede l’italiano a undicesima posizione con 98 punti, il miglior risultato della sua stagione finora.

Gestione della moto e problemi tecnici

Parallelamente all’episodio dell’ala, Marini ha segnalato notevoli difficoltà nella gestione delle gomme posteriori. Ha descritto problemi di temperatura eccessiva, con una differenza di circa 20°C rispetto agli altri piloti Honda. Questo ha determinato uno spin più frequente e una limitata capacità di aprire il gas in modo fluido. Il pilota ha ammesso di aver dovuto tenere la moto il più dritta possibile e di aver evitato l’uso dell’abbassatore per controllare il surriscaldamento, fattori che hanno reso il weekend particolarmente impegnativo.

Riflessioni sul weekend e prospettive future

Marini ha concluso l’evento definendolo “un weekend davvero duro”, attribuendo parte delle difficoltà al suo fisico più alto e più pesante rispetto ai compagni di squadra. Nonostante le avversità, ha espresso gratitudine per l’esito positivo dell’incidente, sottolineando che “poteva andare molto peggio”. Guardando al futuro, il pilota punta a migliorare la gestione termica delle gomme e a consolidare la sua posizione in classifica, sperando di tradurre le piccole conquiste tecniche in risultati più consistenti nelle prossime gare.