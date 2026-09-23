Prepara l’auto per l’inverno: date, costi e controlli per cambiare le gomme senza sorprese

L’autunno è alle porte e, con esso, la necessità di adeguare l’equipaggiamento della vettura alle condizioni climatiche più fredde. Il cambio gomme invernali non è solo una buona pratica, ma un obbligo normativo in molte zone del Paese. Pianificare con anticipo permette di evitare code in officina, risparmiare sul prezzo della manodopera e, soprattutto, di mantenere la sicurezza su strade bagnate o ghiacciate.

Scadenze e obblighi per le gomme invernali 2026-2027

Il periodo ufficiale durante il quale è richiesto l’uso di pneumatici omologati per il freddo va dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027. L’obbligo si attiva solo su tratti di rete stradale soggetti a ordinanza comunale o provinciale; in pratica, se la segnaletica indica il divieto di circolare senza coperture termiche, la sanzione è d’obbligo.

Per agevolare gli automobilisti, la legge consente di installare le gomme invernali già dal 15 ottobre 2026. In alternativa alle catene da neve, è ammessa l’installazione di dispositivi antisdrucciolevoli omologati purché siano della misura corretta per il veicolo.

Chi viaggia su tratti ordinati senza rispettare l’obbligo rischia una multa compresa fra 87 € e 344 € e, nei casi più gravi, il fermo del veicolo fino al ripristino della conformità.

Quanto costa cambiare le gomme: prezzi medi e variabili

I costi di un cambio gomme dipendono da diversi fattori: dimensione del cerchio, presenza di cerchi in lega, eventuali sensori TPMS e operazioni supplementari come il bilanciamento o la custodia stagionale.

In media, lo smontaggio, montaggio ed equilibratura di un treno di quattro pneumatici su cerchi standard si aggira tra 40 € e 50 €. Per cerchi in lega di grandi dimensioni o con lavori aggiuntivi, la spesa può superare i 70 €-100 €. Il servizio di deposito per le gomme estive è di circa 40 €-50 €** per sei mesi, mentre l’acquisto di quattro pneumatici nuovi varia da 300 € a 500 € a seconda di marca, modello e misura.

È utile ricordare che le gomme di serie installate di fabbrica sono spesso ottimizzate per ridurre consumo e rumore; scegliere ricambi generici può comportare una leggera perdita di efficienza.

Controlli prima del montaggio: battistrada, pressione e integrità

Le piogge autunnali aumentano il rischio di aquaplaning. Prima di montare le gomme invernali, è fondamentale verificare tre aspetti chiave.

Verifica del battistrada e usura

Il battistrada deve presentare una profondità minima di 1,6 mm. Tuttavia, per mantenere buone prestazioni in condizioni di bagnato, è consigliabile sostituire le gomme quando la profondità scende sotto i 3 mm. Controllare l’usura su tre punti (spalla esterna, centro, spalla interna) consente di identificare eventuali problemi di convergenza o pressione non corretta.

Pressione a freddo e valore consigliato

La pressione corretta è quella indicata sulla targhetta posta sul montante della portiera del lato guida, non quella stampata sul fianco della gomma. È importante misurare la pressione quando le gomme sono fredde, altrimenti il riscaldamento causerebbe letture fuorvianti.

Se il veicolo è caricato al massimo (quattro passeggeri e bagagliaio pieno), i valori da rispettare sono solitamente di qualche decimo di bar in più rispetto a quelli per un veicolo vuoto.

Sistemi di assistenza e sicurezza da non trascurare

Le automobili moderne integrano numerosi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che possono essere influenzati da lavori di sospensione o dal cambio gomme.

Dispositivi come l’ISA (Intelligent Speed Assistance) o la frenata automatica di emergenza si basano su telecamere e radar. Dopo un intervento di cambio pneumatici, è consigliabile richiedere una verifica della calibrazione per assicurare che gli sensori continuino a funzionare correttamente.

Il eCall obbligatorio su tutti i veicoli recenti, è alimentato da una batteria dedicata che, con il tempo, può esaurirsi. La sostituzione della batteria è spesso prevista durante i tagliandi programmati.

Infine, la protezione contro il relay attack alle chiavi keyless è fondamentale: conservare le chiavi in una custodia schermata o attivare la tecnologia UWB (Ultra-Wideband) riduce notevolmente il rischio di furto a distanza.

Leggere le marcature sulla gomma: guida alla decodifica

Ogni pneumatico recita una sigla che contiene tutti i dati necessari per scegliere il modello corretto. Un esempio tipico è 205/55 R16 91V

205 larghezza del battistrada in millimetri.

larghezza del battistrada in millimetri. 55 rapporto di altezza del fianco rispetto alla larghezza (55 % di 205 ≈ 113 mm).

rapporto di altezza del fianco rispetto alla larghezza (55 % di 205 ≈ 113 mm). R costruzione radiale, standard su strada.

costruzione radiale, standard su strada. 16 diametro del cerchio in pollici.

diametro del cerchio in pollici. 91 indice di carico (615 kg per ruota).

indice di carico (615 kg per ruota). V indicatore di velocità (fino a 240 km/h).

Altri marcatori utili sono la sigla DOT seguita da quattro cifre (settimana e anno di produzione), M+S o 3PMSF (tri-cime di neve) per le gomme invernali, XL o Reinforced per pneumatici rinforzati, e le diciture RunFlat (RSC, ZP, RFT) che indicano la capacità di percorrere brevi tratti anche quando sgonfiate.

Durata, fattori di usura e quando sostituire

La vita media di un treno di pneumatici si aggira tra 30 000 e 50 000 km ma può variare molto in base a quattro fattori principali:

Stile di guida accelerazioni brusche, frenate tardive e curve ad alta velocità accelerano l’usura della mescola.

Pressione una pressione troppo alta consuma il centro del battistrada, una troppo bassa le spalle.

Assetto convergenza o campanatura fuori tolleranza provocano usura irregolare su uno dei lati.

Tipo di veicolo SUV, veicoli elettrici o auto con elevata coppia consumano più rapidamente rispetto a citycar leggere.

L’età è un altro indicatore: una gomma perde elasticità dopo il quinto anno di vita e dovrebbe essere sostituita entro il decimo, anche se il battistrada appare ancora in buone condizioni.

Scelta tra pneumatici estivi, invernali e quattro stagioni

La decisione non dipende solo dalla stagione, ma dalla temperatura ambiente. Sotto i 7 °C la mescola estiva si irrigidisce, riducendo l’aderenza anche su asfalto asciutto.

Le caratteristiche principali dei tre tipi di pneumatici sono sintetizzate nella tabella sottostante:

Tipo Condizioni ideali Marcatura Obbligo invernale Estivi Temperatura > 7 °C – No Invernali Temperatura ≤ 7 °C, neve, ghiaccio M+S, 3PMSF Sì Quattro stagioni Clima mite, uso urbano M+S, 3PMSF (se certificati) Sì, se 3PMSF

Per rispettare l’obbligo dal 15 novembre al 15 aprile è necessario montare pneumatici contrassegnati M+S + 3PMSF oppure tenere a bordo catene da neve della misura adatta.

Checklist rapida in 10 minuti per verificare le gomme

Con un semplice profondimetro, un manometro e qualche minuto a disposizione, è possibile effettuare una verifica completa:

Misurare la profondità del battistrada in tre punti; se è inferiore a 1,6 mm, la gomma è fuori norma. Controllare la pressione a freddo e confrontarla con i valori indicati sulla targhetta del veicolo. Osservare eventuali usure irregolari per identificare problemi di pressione o allineamento. Verificare data di produzione (codice DOT) e cercare segni di screpolature o rigonfiamenti sui fianchi. Accertarsi che le catene o i dispositivi antisdrucciolevoli siano presenti se si prevede di percorrere tratti ordinati.

Se uno di questi punti risulta negativo, è il momento di rivolgersi a un gommista professionista.

Preparare il veicolo per l’inverno non è più una questione di fortuna, ma di pianificazione e controllo. Seguendo le indicazioni riportate, si potranno evitare sanzioni, ridurre i costi di manutenzione e, soprattutto, viaggiare in tutta sicurezza quando le temperature scendono.