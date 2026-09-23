Il Grand Tour celebre pellegrinaggio europeo del Settecento, ritorna sotto una veste contemporanea grazie alla partnership tra Alfa Romeo e Anantara Hotels & Resorts. A partire da settembre 2026 nasce l’Anantara Grand Tour of Europe una serie di itinerari automobilistici che uniscono la passione per la guida alle esperienze di lusso offerte dalle strutture Anantara. Il progetto parte dall’Italia, con un percorso di tre giorni che collega la Capitale alla Costiera Amalfitana, per poi espandersi nel 2027 verso nuove mete europee.

Dolce Vita Tour: l’itinerario inaugurale tra Roma e Amalfi

L’avventura iniziale, denominata Dolce Vita Tour parte dall’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e si snoda attraverso i Castelli Romani la pittoresca località di Sperlonga, fino a raggiungere Ravello e la spettacolare Costiera Amalfitana. Il cammino si conclude all’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel. Non esistono date fisse; il viaggio è organizzato su richiesta, con una guida esperta che accompagna i partecipanti, creando un filo conduttore tra le tappe panoramiche, tra cui la celebre Positano.

Le tappe panoramiche della Costiera

Durante il tragitto, le soste sono studiate per valorizzare i punti di vista più suggestivi: dalle terrazze di Ravello ai promontori di Positano, ogni sosta diventa un momento di granturismo dove la vista si alterna al piacere di guidare. Le curve tortuose della Costiera Amalfitana, famose per le loro riprese cinematografiche, offrono al conducente l’opportunità di testare le capacità dinamiche delle vetture selezionate.

Le auto protagoniste: Giulia, Stelvio, Quadrifoglio e la Giulietta del 1955

Il viaggio è affidato alle icone della gamma Alfa Romeo. La Giulia berlina sportiva, e lo Stelvio SUV dal carattere grintoso, sono disponibili anche nelle versioni Quadrifoglio che esaltano la sportività del marchio. Accanto a queste moderne protagoniste, gli ospiti possono sedersi alla storica Giulietta del 1955, simbolo dell’epoca d’oro del granturismo italiano. La presenza della Giulietta non è casuale: il modello richiama la fusione tra turismo, costume e automotive tipica degli anni Cinquanta, creando un ponte tra passato e presente.

Verso il 2027: nuovi itinerari europei

Il 2027 segna l’espansione del Grand Tour verso altre regioni del continente. Sono previsti percorsi lungo la Costa Azzurra, un tracciato da Málaga a Marbella l’avventura da Dublino ad Amsterdam e l’ambizioso Imperial Capitals Tour che collega Vienna e Budapest. Quest’ultimo parte dall’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel e termina all’Anantara New York Palace Budapest attraversando le due capitali imperiali.

Le future rotte includeranno anche passi alpini spettacolari e tratte mediterranee, mantenendo la formula di viaggi programmabili su richiesta, sia come singoli itinerari sia come parti di percorsi più ampi. In ogni caso, l’automobile rimane il filo conduttore dell’esperienza, non solo un mezzo di trasporto ma il protagonista che collega paesaggi, cultura e ospitalità.

Con questa iniziativa, Alfa Romeo e Anantara riscoprono il valore del viaggio lento, dove il tempo trascorso sulla strada è considerato parte integrante dell’avventura. Il progetto dimostra che, anche nel XXI secolo, la strada può ancora raccontare storie, offrire emozioni e trasformarsi in un’esperienza di lusso senza tempo.