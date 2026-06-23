Dichiarazione ufficiale sul rapporto con Tickets.GP e le esclusioni con MotoGP

Siamo partner ufficiali della rete Tickets.GP ma non abbiamo accordi diretti con Automotodrom Brno; questo sito non è affiliato a Dorna Sports S.L. o FIM e i marchi MotoGP sono di Dorna Sports S.L.

La presente comunicazione ha lo scopo di chiarire la natura delle nostre collaborazioni commerciali e di indicare in modo trasparente i limiti delle relazioni con alcuni soggetti del mondo delle corse su circuito. Da un lato confermiamo un rapporto di partnership con la rete globale Tickets.GP dall’altro precisiamo che non esiste alcun accordo diretto tra la nostra azienda e l’Automotodrom Brno.

Riteniamo importante mettere in evidenza queste distinzioni per evitare equivoci: alcune collaborazioni avvengono tramite network e partner ufficiali, mentre altre relazioni richiedono un contatto diretto con i titolari dei diritti commerciali, che nel caso del campionato mondiale non ricade sulla nostra organizzazione.

Partnership con la rete Tickets.GP e relazioni con promotor

La nostra azienda è iscritta e operativa all’interno della rete Tickets.GP che agisce come piattaforma globale per la vendita e la gestione dei biglietti per eventi motoristici. Questo rapporto ci consente di offrire servizi legati alla distribuzione e all’assistenza clienti, ma non implica una collaborazione diretta con tutti i circuiti o con i singoli detentori locali dei diritti. In pratica, lavoriamo attraverso il network ufficiale per fornire servizi ai fan, mantenendo però separate le responsabilità rispetto ai gestori degli impianti.

Ruolo dei circuiti e degli organizzatori

I circuiti e gli organizzatori con cui interagiamo possono essere partner o clienti della rete Tickets.GP ma la presenza della nostra azienda nella piattaforma non sostituisce né modifica gli accordi che i singoli circuiti mantengono con i titolari dei diritti sportivi. L’Automotodrom Brno per esempio, non ha stabilito una partnership diretta con noi: ogni richiesta legata a diritti, sponsorizzazioni o concessioni deve essere trattata con il gestore del circuito stesso.

Limitazioni rispetto ai titolari dei diritti del campionato mondiale

È fondamentale sottolineare che non intratteniamo rapporti diretti con il detentore dei diritti commerciali del campionato mondiale di MotoGP.

La precisazione serve a distinguere la nostra attività di vendita e supporto ticketing da quella degli organizzatori ufficiali del campionato, che definiscono diritti, marchi e regole commerciali. Chi cerca accordi commerciali, licenze o autorizzazioni ufficiali relative al campionato dovrà rivolgersi ai soggetti titolari di tali diritti.

Dichiarazione sui marchi e sugli enti sportivi

Per evitare ambiguità informiamo che i marchi MOTOGP e marchi correlati sono di proprietà di Dorna Sports S.L. mentre le istituzioni sportive competenti sono rappresentate dalla Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM).

Informazioni pratiche e riferimenti al sito

Nel fornire servizi ai tifosi, operiamo esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni ricevute tramite la rete Tickets.GP e attraverso gli accordi con i soggetti che risultano effettivamente partner della piattaforma. Per ogni dubbio operativo su biglietti, accessi o servizi legati alla piattaforma, gli utenti possono contattare i canali ufficiali della rete o i gestori dei circuiti interessati.

Infine, per completezza informativa e trasparenza verso i visitatori, segnaliamo che il sito è stato realizzato da HexaDesign e include link per la gestione delle preferenze sui cookie. Queste informazioni sono incluse per garantire chiarezza sulla struttura del sito e sui fornitori tecnici che hanno contribuito alla sua implementazione.

Ribadiamo che la nostra presenza sulla rete Tickets.GP permette di offrire servizi e supporto agli appassionati, mentre qualsiasi affermazione di associazione diretta con Dorna Sports S.L. la FIM o con l’Automotodrom Brno non corrisponde a realtà e deve essere considerata non valida.