Dietro le quinte con i top creator di Formula E

Immagina di metterti al volante della macchina da corsa elettrica più veloce del mondo! 🚗💨 Questo è esattamente ciò che è successo a 11 famosi creator e celebrità durante l’evento “Evo Sessions” di Formula E. Da sportivi a influencer, questi volti noti hanno avuto l’opportunità di esplorare il mondo ad alta velocità delle corse elettriche, e noi siamo qui per raccontarti tutto! Sei pronto per un viaggio emozionante? 💫

Il debutto delle Evo Sessions

Nel marzo 2025, Formula E ha lanciato una serie innovativa chiamata “Evo Sessions”. L’idea? Mostrare il dietro le quinte della vita di un pilota di Formula E attraverso gli occhi di 11 delle personalità più seguite e ammirate nel panorama sportivo, tecnologico e dell’intrattenimento. Chi non vorrebbe scoprire come vivono i piloti di corsa? 🤩 Immagina di respirare l’aria frizzante del circuito, di sentire l’adrenalina che scorre mentre ti prepari a scendere in pista!

Durante un evento esclusivo al Miami International Autodrome, i creator hanno avuto il privilegio di mettersi al volante della GEN3 Evo, la macchina da corsa elettrica più veloce al mondo. Immagina l’emozione di provare l’adrenalina pura di una corsa, tutto mentre si impara cosa serve per essere un pilota di livello mondiale. Questo è il sogno di molti, e loro lo hanno realizzato! Non è incredibile?

Un documentario imperdibile

Chi altro è curioso di vedere il documentario che seguirà il viaggio di quattro di questi partecipanti? Emilia Hartford, Vinnie Hacker, Brooklyn Beckham e JUCA si sono immersi in un intenso programma di allenamento, che includeva simulazioni, coaching e briefing ingegneristici. 📽️✨ L’ora di documentario che andrà in onda il 9 agosto su CBS promette di offrire uno sguardo autentico e senza filtri nel mondo delle corse elettriche. Chi non ama un po’ di behind-the-scenes? 🙋‍♀️ Sarà interessante vedere come affrontano le sfide e cosa imparano lungo il percorso!

Ma non si tratta solo di velocità; è anche una questione di preparazione, impegno e tanto duro lavoro. Ogni partecipante ha dovuto affrontare sfide inaspettate che non avrebbero mai immaginato. Questo è ciò che rende l’evento così speciale: non è solo una corsa, è una lezione di vita! 💪 Chi di voi ha mai pensato a quanto ci sia dietro un pilota di corse?

Prepararsi per la corsa

La preparazione per le Evo Sessions non è stata affatto facile. Oltre a guidare la GEN3 Evo, i partecipanti hanno dovuto affrontare un programma di allenamento intensivo. Simulatori, condizionamento fisico e coaching hanno fatto parte della loro routine. Chi pensa che sia semplice mettersi al volante di una macchina da corsa si sbaglia di grosso! 😅 È un lavoro a tempo pieno!

La GEN3 Evo è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1.82 secondi, il che la rende il 30% più veloce di una normale auto di Formula 1. Un vero sogno per gli appassionati di velocità! 🏎️💨 Chi di voi non vorrebbe provare un brivido del genere?

Quindi, chi di voi è pronto a seguire questa avventura? Non dimenticate di sintonizzarvi per scoprire come se la caveranno questi creator mentre cercano di conquistare il mondo della Formula E. E voi, che ne pensate di questo mix tra celebrità e motorsport? Fatecelo sapere nei commenti! 💬