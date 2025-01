Dati recenti sulla sicurezza stradale

Negli ultimi mesi, l’Italia ha registrato un calo significativo degli incidenti stradali, come riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Secondo i dati forniti dal Viminale, il numero complessivo di incidenti è diminuito dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 5.879 a 5.371 casi. Questo cambiamento è stato accolto con grande soddisfazione da parte del Ministro Matteo Salvini, che ha sottolineato l’importanza delle misure adottate per migliorare la sicurezza stradale.

Statistiche sugli incidenti e sulle vittime

Le statistiche parlano chiaro: sono stati registrati 78 incidenti mortali, con una riduzione del 31% rispetto ai 113 dell’anno precedente. Anche il numero delle vittime è diminuito, passando da 127 a 84, con una riduzione del 33,9%. Inoltre, gli incidenti con lesioni sono diminuiti dell’11,5%, con 1.995 casi rispetto ai 2.255 dell’anno scorso. Questi dati evidenziano un trend positivo nella sicurezza stradale, che potrebbe essere attribuito a una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine e a campagne di sensibilizzazione.

Controlli e sanzioni

Nel periodo di riferimento, sono state effettuate 295.018 pattuglie operative, che hanno portato alla rilevazione di 107.290 violazioni. Tra queste, spiccano le infrazioni per eccesso di velocità, con 14.069 casi, e quelle per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che ammontano a 6.429. Un’attenzione particolare è stata riservata alla guida sotto effetto di alcol e droghe, con 66.145 conducenti controllati. Sono state applicate 1.146 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 138 per guida sotto effetto di stupefacenti, segno di un impegno costante nel contrastare comportamenti pericolosi al volante.

Misure adottate e impatto sulla sicurezza

Le misure adottate dalle autorità competenti hanno avuto un impatto significativo sulla sicurezza stradale. Sono stati decurtati 168.094 punti patente e ritirate 5.058 patenti, di cui 2.499 per uso del cellulare alla guida. Queste azioni mirano a dissuadere i conducenti da comportamenti irresponsabili e a promuovere una guida più sicura. La combinazione di controlli rigorosi e campagne di sensibilizzazione sembra stia dando i suoi frutti, contribuendo a una diminuzione degli incidenti e delle vittime sulle strade italiane.