Diminuzione degli incidenti stradali: i dati recenti

Negli ultimi mesi, l’Italia ha registrato un significativo calo degli incidenti stradali, con una diminuzione dell’8,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend positivo è accompagnato da una riduzione del 34% delle vittime sulle grandi arterie stradali. Questi dati, forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), evidenziano l’efficacia delle misure introdotte dal nuovo Codice della strada, entrato in vigore recentemente.

Impatto del nuovo Codice della strada

Il nuovo Codice della strada ha introdotto norme più severe per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Tra le misure più significative, vi è un inasprimento delle sanzioni per chi utilizza il cellulare alla guida. Questo ha portato al ritiro di oltre 5.000 patenti, quasi la metà delle quali per uso improprio del telefono mentre si è al volante. La maggiore attenzione alla sicurezza stradale sembra quindi dare i suoi frutti, contribuendo a una diminuzione degli incidenti mortali, che sono calati del 31% nel periodo analizzato.

Analisi delle vittime e degli incidenti

Oltre alla riduzione delle vittime, anche il numero totale degli incidenti ha mostrato un trend in calo. Gli incidenti con lesioni sono diminuiti dell’11,5%, mentre quelli con feriti hanno registrato una diminuzione del 12,7%. Questi dati suggeriscono che non solo ci sono meno incidenti, ma anche che quelli che si verificano tendono a essere meno gravi. La combinazione di misure preventive e di una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti potrebbe essere alla base di questo cambiamento positivo.