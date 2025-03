Scopri quali documenti sono essenziali per ogni automobilista e come evitarne la dimenticanza.

Documenti personali del conducente

Quando si guida, è fondamentale avere con sé i documenti personali. Ogni automobilista, che sia esperto o neopatentato, deve sempre portare la patente di guida. Questo documento non solo attesta la capacità di guidare, ma deve essere anche valido. È importante controllare la scadenza della patente e procedere al rinnovo se necessario. In caso di controlli stradali, la mancanza della patente può comportare sanzioni significative.

Documenti obbligatori dell’auto

Oltre alla patente, ci sono altri documenti che devono essere sempre a bordo dell’auto. Tra questi, il libretto di circolazione è essenziale. Questo documento contiene informazioni cruciali sul veicolo, come il numero di telaio e la targa. È importante notare che, con l’introduzione del documento unico, il libretto di circolazione e il certificato di proprietà sono stati accorpati. Pertanto, il documento unico deve sempre essere presente in auto.

Un altro documento importante è il certificato di assicurazione. Anche se non è più obbligatorio esporre il contrassegno sul parabrezza, è necessario avere la prova dell’assicurazione in caso di controlli. La polizia può verificare la validità dell’assicurazione tramite banche dati, ma è sempre meglio avere il documento a portata di mano.

Documenti aggiuntivi e normative recenti

Negli ultimi anni, le normative riguardanti i documenti da avere in auto sono cambiate. Ad esempio, dal novembre 2021, se un automobilista dimentica uno dei documenti obbligatori, non è più possibile presentarsi successivamente al comando di polizia per mostrarlo, a meno che non sia possibile verificarne l’esistenza tramite archivi pubblici. Questo rende ancora più importante avere sempre i documenti a bordo.

Inoltre, per chi viaggia con bambini di età inferiore a 4 anni, è obbligatorio avere un allarme antiabbandono. Questo dispositivo deve essere conforme alle normative stabilite dal Ministero competente. Anche se il certificato di conformità non è obbligatorio, è consigliabile tenerlo in auto per eventuali controlli.

Infine, è utile sapere che la ricevuta della tassa automobilistica non è più necessaria durante i controlli, poiché il controllo avviene in modo telematico. Pertanto, è superfluo portarla in auto, a meno che non si debba dimostrare il pagamento in caso di contestazioni.