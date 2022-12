Dove comprare la P per neopatentati e, soprattutto, qual è il suo uso effettivo? Si tratta di uno strumento essenziale in alcuni casi. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

P per neopatentati: le caratteristiche

Innanzitutto, la P per neopatentati si utilizza quando si guida con il foglio rosa.

In questo modo, gli altri guidatori potranno “riconoscervi”.

Il materiale deve essere retroriflettente e la lettera deve essere visibile di giorno e di notte, quindi in ogni condizione. La lettera deve essere di colore nero e maiuscola, con uno sfondo rigorosamente bianco. Le dimensioni consigliate per la lettera, nel caso venisse realizzata manualmente, dovrebbero corrispondere a: 12 cm di altezza, 9 di larghezza se posta avanti.

Se posta dietro, deve essere di 20 cm di altezza e 18 di larghezza.

Le dimensioni per lo sfondo avanti corrispondono a 15 di altezza e 12 di larghezza. Le dimensioni per lo sfondo messo posteriormente corrispondono a 30×30.

Applicate la lettera sul parabrezza e sul lunotto, ad esempio in basso a destra. In questo modo non avrete problemi di visibilità.

La P per neopatentati è obbligatoria?

Nel caso stiate facendo pratica con un’auto privata, quindi non quella della scuola guida, e non siete ancora patentati (quindi muniti solo di foglio rosa) è assolutamente obbligatorio contrassegnare la vettura con la lettera P. In caso contrario, potreste ricevere una multa di 85 euro.

Discorso diverso per i neopatentati, il cui utilizzo è facoltativo. Si tratta di uno strumento che può rivelarsi molto utile anche per il comportamento di guida altrui.

Gli altri conducenti possono infatti vedere che siete alle prime armi e, di conseguenza, adattare il loro comportamento di guida al vostro.

Ciò vi permetterà anche di guidare con maggiore tranquillità, oltre ad essere uno strumento obbligatorio in caso di semplice possesso di foglio rosa.

Dove comprare la P per neopatentati?

La P per neopatentati può essere realizzata manualmente, ma esistono anche adesivi da acquistare nei negozi specializzati ma anche online.

