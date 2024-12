Un nuovo look per la Ducati Panigale V2

La Ducati Panigale V2, già iconica nel suo design e nelle sue prestazioni, ha ricevuto un restyling audace grazie ai customizer di GP Products. Questa nuova versione non è solo una semplice modifica, ma un vero e proprio tributo al mondo delle auto sportive, in particolare all’Audi RS6 Homage. La trasformazione inizia con la rimozione delle carenature originali, che vengono inviate in fabbrica per una verniciatura speciale, adottando la stessa tinta blu della celebre auto tedesca.

Dettagli tecnici e personalizzazioni

Non si tratta solo di un cambio di colore; GP Products ha lavorato meticolosamente su ogni aspetto della moto. Le sospensioni, ad esempio, sono state smontate e inviate a Buxur Suspension per essere riverniciate e rifinite, garantendo un abbinamento perfetto con il nuovo look. Inoltre, il sistema di scarico originale è stato sostituito con un impianto Akrapovic in titanio, che non solo migliora l’estetica, ma riduce anche il peso della moto, portandolo a meno della metà rispetto all’impianto di serie.

Parti speciali e accessori di alta qualità

GP Products ha dotato la Panigale V2 di numerosi componenti speciali, tra cui un tappo del serbatoio a sgancio rapido Rizoma, un kit di eliminazione del parafango Evotech, serbatoi Rizoma e un parabrezza Puig. Ogni dettaglio è stato curato per garantire non solo un aspetto accattivante, ma anche prestazioni ottimali. Le chicche in fibra di carbonio aggiungono un tocco di esclusività, rendendo questa moto un vero oggetto del desiderio per gli appassionati.

Il prezzo della personalizzazione

Naturalmente, un lavoro di questo calibro ha un costo. La Ducati Panigale V2 così elaborata da GP Products ha un prezzo di circa 50.000 euro, ovvero circa 30.000 euro in più rispetto al modello di serie. Questo investimento non è solo per l’estetica, ma per un’esperienza di guida unica, che combina il meglio della tecnologia motociclistica con un design ispirato al mondo delle auto sportive. Con un prezzo che si avvicina ai 55.000 euro della BMW M 1000 R realizzata in precedenza, questa Panigale V2 rappresenta un’opzione esclusiva per chi cerca qualcosa di veramente speciale.