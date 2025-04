Un connubio di stile e prestazioni

La nuova Ducati Panigale V4 Lamborghini rappresenta un traguardo significativo nella collaborazione tra due icone dell’automobilismo italiano. Questa moto, presentata durante la Milano Design Week, non è solo un veicolo, ma un vero e proprio pezzo da collezione. Con una tiratura limitata a soli 630 esemplari, la Panigale V4 Lamborghini si distingue per la sua livrea esclusiva e per le prestazioni straordinarie che la rendono la più potente della sua categoria.

Design ispirato alla Revuelto

La Panigale V4 Lamborghini trae ispirazione dalla Revuelto, la prima supersportiva ibrida di Lamborghini. Questa connessione si riflette non solo nel design, ma anche nei materiali utilizzati. La moto presenta una livrea che combina il nero del carbonio con dettagli in Verde Scandal, Grigio Telesto e Grigio Acheso. I cerchi in alluminio forgiato, progettati specificamente per questo modello, richiamano lo stile della Revuelto, mentre il codino e le ali sono stati ridisegnati per enfatizzare l’aerodinamica e la sportività.

Prestazioni da record

Il cuore pulsante della Panigale V4 Lamborghini è il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc, che offre una potenza massima di 218,5 CV a 13.500 giri/min. Grazie a un silenziatore Akrapovič in titanio e a una calibrazione dedicata, la moto raggiunge prestazioni eccezionali, con un rapporto peso/potenza di 1,18 CV/kg. Con un peso in ordine di marcia di soli 185 kg, la Panigale V4 Lamborghini è progettata per offrire un’esperienza di guida senza pari, capace di soddisfare anche i motociclisti più esigenti.

Edizione limitata e personalizzazione

La Panigale V4 Lamborghini non è solo una moto, ma un oggetto di desiderio per collezionisti e appassionati. Sarà disponibile in una tiratura limitata di 630 pezzi, con ulteriori 63 esemplari dedicati a clienti Lamborghini, personalizzabili secondo le preferenze individuali. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato comunicato, è lecito aspettarsi che superi i 60.000 euro, considerando l’esclusività e le caratteristiche uniche di questo modello.

Conclusioni

La Ducati Panigale V4 Lamborghini rappresenta il massimo della tecnologia e del design nel mondo delle moto sportive. Con prestazioni straordinarie, un design ispirato alle supercar e una tiratura limitata, questa moto è destinata a diventare un simbolo di eccellenza nel panorama motociclistico. Per ulteriori dettagli su caratteristiche e disponibilità, è consigliabile visitare il sito ufficiale di Ducati.