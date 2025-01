Presentazione della nuova stagione

La scuderia Ducati ha recentemente svelato la sua nuova moto e il team per la stagione 2025 durante un evento a Madonna di Campiglio. L’amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali, ha espresso grande entusiasmo per l’inizio della nuova avventura, sottolineando che l’obiettivo è puntare al massimo. Con un impressionante record di 19 vittorie su 20 gare nella scorsa stagione di MotoGP, la squadra si presenta con grandi aspettative e una chiara determinazione a mantenere il proprio status di leader nel campionato.

Innovazioni tecniche e strategiche

Durante la presentazione, Domenicali ha rivelato che il motore della nuova moto subirà alcune revisioni, insieme a miglioramenti nel telaio e nel forcellone. La nuova aerodinamica rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo del prodotto. Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha enfatizzato l’importanza di una selezione rigorosa dei materiali e ha evidenziato come avere piloti con una mentalità simile possa facilitare il processo di sviluppo. La squadra è pronta ad affrontare nuove sfide, ma Dall’Igna ha anche sottolineato che un approccio cauto può rivelarsi vantaggioso durante i fine settimana di gara.

Il contributo dei piloti

Pecco Bagnaia, uno dei piloti di punta del team, ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione passata, definendola incredibile ma con un rammarico per non aver conquistato il titolo. Ha trascorso l’inverno analizzando gli errori e si sente motivato a migliorare. Con l’arrivo di un nuovo compagno di squadra, Bagnaia è pronto a intraprendere un lavoro importante per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ha espresso la sua gratitudine per l’ambiente di supporto che ha trovato nella squadra e ha sottolineato l’importanza della crescita continua del team.

Marquez e Bagnaia: una coppia vincente

Marc Marquez, l’altro pilota del team, ha dichiarato di essere entusiasta di far parte di una squadra di riferimento. Ha condiviso l’obiettivo comune di vincere sia il titolo costruttori che quello piloti, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. Marquez ha affermato che, indipendentemente da chi vincerà, l’importante è accumulare punti e lavorare insieme per raggiungere il successo. La sinergia tra i due piloti, con stili di guida diversi ma complementari, potrebbe rivelarsi un fattore chiave per il successo di Ducati nella prossima stagione.