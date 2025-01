Francesco Bagnaia e Marc Marquez uniscono le forze per conquistare il titolo.

Presentazione ufficiale del team factory Ducati

Nella giornata di ieri, a Madonna di Campiglio, si è svolta la presentazione ufficiale del team factory Ducati che parteciperà al Mondiale MotoGP 2025. La casa motociclistica di Borgo Panigale ha svelato una coppia di piloti d’eccezione: Francesco Bagnaia, campione in carica, e Marc Marquez, pluricampione del mondo. L’obiettivo dichiarato è chiaro: conquistare un altro titolo nella classe regina del Motomondiale.

Le parole di Davide Tardozzi

Davide Tardozzi, team manager della Ducati, ha espresso il suo orgoglio per l’arrivo di Marquez nel team. “Sono davvero orgoglioso che Marc abbia deciso di venire in Ducati. Dopo il grave problema al braccio, la sua scelta è stata quella di unirsi a noi, e la Ducati è stata la squadra scelta per provare a vincere di nuovo il Campionato del Mondo. Questo è un motivo di orgoglio e dimostra che abbiamo lavorato molto bene”, ha dichiarato Tardozzi.

Il team manager ha anche sottolineato l’importanza di avere due campioni come Bagnaia e Marquez nel team. “Non abbiamo solo due piloti, abbiamo due campioni. L’intelligenza che entrambi dimostrano nelle riunioni tecniche e nei momenti di confronto è straordinaria. Sarò orgoglioso di lavorare con questi due grandi professionisti”, ha aggiunto.

Rivalità e rispetto tra i piloti

Un tema centrale della presentazione è stata la rivalità tra Bagnaia e Marquez. Tardozzi ha affermato che, sebbene ci possano essere decisioni difficili da prendere, il rispetto reciproco tra i due piloti faciliterà il processo. “Se dovremo prendere delle decisioni, le prenderemo. Ma il rispetto che vedo crescere tra Pecco e Marc mi permetterà di prendere quelle decisioni senza problemi”, ha spiegato.

Marquez, desideroso di vincere il suo nono titolo, ha mostrato grande umiltà nel suo approccio alla nuova avventura con Ducati. “Quello che mi ha colpito di più di Marc è che è arrivato in Ducati con grande umiltà, come se fosse un ragazzino. Questa è la forza di un vero campione”, ha concluso Tardozzi.

La scelta di Marquez su Martin

Infine, Tardozzi ha parlato della difficile decisione di promuovere Marquez nel team ufficiale invece di Jorge Martin. “La decisione è stata molto difficile, ma ponderata e meditata per mesi. È stata la scelta giusta. Marc è Marc”, ha affermato con convinzione.

Con queste premesse, il team factory Ducati si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide e aspettative, puntando a dominare il campionato con due dei migliori piloti del mondo.