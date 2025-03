Introduzione al Gran Premio d’Argentina

Il Ducati Lenovo Team si appresta ad affrontare il Gran Premio d’Argentina, la seconda tappa del Mondiale MotoGP 2025, dopo un inizio di stagione promettente in Thailandia. Con una vittoria e un doppio podio già in tasca, i piloti Ducati, Marc Márquez e Francesco Bagnaia, hanno obiettivi distinti mentre si preparano a scendere in pista al circuito di Termas de Río Hondo, noto per le sue caratteristiche uniche e le sfide che presenta.

Marc Márquez: il leader da difendere

Marc Márquez arriva in Argentina come leader della classifica generale con 37 punti. Il pilota spagnolo, che ha già trionfato tre volte su questo tracciato nella classe regina, è pronto a testare la sua Ducati Desmosedici GP per la prima volta in questo circuito. Dopo il successo in Thailandia, il suo obiettivo è quello di continuare l’adattamento alla nuova moto e confermare le buone sensazioni avute nella gara inaugurale. Márquez ha espresso entusiasmo per il ritorno in Argentina, un tracciato che ha sempre amato e dove ha dimostrato di essere veloce e competitivo. La sua determinazione è palpabile, e non vede l’ora di tornare in pista per affrontare questa nuova sfida.

Francesco Bagnaia: la ricerca della perfezione

Francesco Bagnaia, attualmente terzo in classifica con 23 punti, ha ottenuto due podi in Thailandia ma è consapevole della necessità di migliorare alcuni aspetti per poter competere costantemente per la vittoria. Il circuito argentino, con le sue caratteristiche di velocità e fluidità, potrebbe avvantaggiare la Ducati Desmosedici, anche se Bagnaia non lo considera uno dei suoi preferiti. Alla vigilia del weekend, ha dichiarato che il tracciato potrebbe adattarsi bene alla sua moto, ma è fondamentale lavorare su alcuni fattori per essere completamente competitivi. La sua determinazione a migliorare e a lottare per il podio è evidente, e i fan attendono con ansia di vedere come si comporterà in questa nuova sfida.

Le aspettative per il weekend di gara

Il fine settimana di gara prenderà il via venerdì 14 marzo con la prima sessione di prove libere. Entrambi i piloti Ducati sono pronti a dare il massimo e a sfruttare al meglio le opportunità che il circuito di Termas de Río Hondo offre. Con la pressione di mantenere buone prestazioni e la voglia di ottenere risultati significativi, Márquez e Bagnaia si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro stagione. La competizione sarà intensa e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. I fan della MotoGP possono aspettarsi un weekend emozionante, ricco di sorprese e colpi di scena.