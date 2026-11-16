Renault riorganizza le fabbriche francesi: più operai sulle linee elettriche, meno posti negli uffici industriali, con il confronto sindacale ancora aperto.

Renault sta preparando una nuova riorganizzazione industriale in Francia. Il piano prevede 1.650 assunzioni di operatori negli stabilimenti entro il 2028, per far fronte alla domanda crescente di auto elettriche. Nello stesso periodo fino a 1.000 posizioni impiegatizie legate all’attività industriale verrebbero eliminate con uscite volontarie. Il progetto è stato illustrato alle rappresentanze sindacali e non è ancora un accordo definitivo.

Più operai per le linee elettriche

Le vendite di auto elettriche del gruppo sono cresciute del 72,5% dall’inizio dell’anno, trainate da modelli come la Renault 5 e la Twingo. A Douai, nel nord della Francia, lo stabilimento è passato in poco più di due anni da uno a tre turni, ricorrendo a lavoratori interinali. Le assunzioni servono quindi in parte a stabilizzare questi addetti, trasformando i loro contratti in rapporti a tempo indeterminato. Il dato di circa 2.000 ingressi comprende anche gli interinali già presenti e non coincide con le 1.650 nuove posizioni di operatori.

Fino a 1.000 uscite volontarie tra i colletti bianchi

La riduzione riguarda funzioni industriali come il controllo qualità e l’approvvigionamento, oltre ai ruoli amministrativi e gestionali interni alle fabbriche. Le uscite avverrebbero su base volontaria, con accordi di risoluzione consensuale e misure di esonero per i dipendenti vicini alla pensione. Sull’organico industriale stimato in circa 15.000 addetti, il taglio arriverebbe fino al 7%. Gli operai sulle linee di montaggio non sarebbero coinvolti in questa riduzione.

Il precedente dell’ingegneria

Il piano segue la ristrutturazione dell’ingegneria annunciata a giugno, che prevedeva una riduzione del 15-20% dei tecnici nel mondo in due anni. In Francia erano indicate 800 posizioni da ridurre su circa 5.500, senza licenziamenti forzati, con spostamenti verso altre mansioni e alcune nuove assunzioni.

L’obiettivo di fondo è ridurre i costi e accorciare i tempi di sviluppo dei veicoli, in un mercato europeo dove cresce la concorrenza dei costruttori cinesi. Il programma comprende anche circa 500.000 ore di formazione, pensate per accompagnare la transizione verso l’elettrico. Il confronto con i sindacati dovrà definire condizioni delle uscite, distribuzione degli interventi tra gli stabilimenti e misure per i lavoratori coinvolti.