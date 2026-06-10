Eclipse Sportback di Mitsubishi: la nuova compatta elettrica basata sulla Nissan Leaf

Mitsubishi introduce la Eclipse Sportback per i mercati di Usa e Canada, un'auto elettrica compatta che riprende la piattaforma della Leaf Model Year 2026 e dovrebbe adottarne la batteria da 75 kWh e il motore da 214 CV

La casa giapponese ha ampliato la gamma con la Mitsubishi Eclipse Sportback un modello pensato per i mercati di Usa e Canada. Esteticamente rinnovata rispetto alla vettura da cui deriva, questa nuova compatta elettrica condivide però molti elementi tecnici con la Leaf.

Il lancio commerciale è previsto nella seconda metà del 2026 ma la Casa ha indicato che le informazioni dettagliate su specifiche e listini arriveranno “nel prossimo futuro“. Le differenze fra i due modelli sono soprattutto di stile e di posizionamento; la sostanza sotto la pelle rimane molto vicina all’originale.

Esterni: frontale ridisegnato e segni di identità Mitsubishi

La Eclipse Sportback propone un frontale caratterizzato dal logo dei Tre Diamanti al centro del cosiddetto “naso“. Il gruppo ottico frontale mantiene una firma luminosa affine a quella della Leaf, ma con una variazione nella grafica e l’inserimento di un paraurti completamente ridisegnato che ne cambia l’impatto visivo.

Al posteriore la vettura abbandona i fanali in stile “Ni-San” tipici della Nissan per adottare una coppia di luci a L contrapposte, un motivo che riprende la soluzione grafica anteriore. Sul portellone è presente la scritta Mitsubishi a tutta larghezza e un paraurti differente, mentre il montante posteriore e le minigonne laterali mostrano finiture e nervature che contribuiscono a dare un’identità propria al modello.

Componenti meccaniche e allestimenti attesi

Dal punto di vista tecnico, la nuova Eclipse Sportback dovrebbe montare la stessa unità della Leaf Model Year 2026. Quest’ultima è proposta in tre allestimenti e la versione d’accesso, la Leaf S+, ha un prezzo di listino di 31.535 dollari comprensivi di 1.545 dollari di spese di consegna.

La configurazione tecnica di riferimento è una batteria da 75 kWh abbinata a un motore elettrico da 214 CV (157 kW) caratteristiche che molto probabilmente saranno riprese anche dalla Eclipse Sportback. Non sono state fornite immagini ufficiali degli interni, perciò è plausibile ipotizzare che l’abitacolo sia molto simile a quello della vettura-capo da cui deriva.

Posizionamento commerciale

La Eclipse Sportback affiancherà in gamma la Eclipse Cross già presente sul mercato europeo in una declinazione che sfrutta una partnership con Renault per carrozzeria e marchio rielaborati. Per il mercato nordamericano, la strategia sembra puntare su un’offerta elettrica compatta con forte parentela tecnica con la Leaf, ma giocata su differenti elementi di stile e su un’identità Mitsubishi più marcata.

Perché questa scelta e possibili implicazioni

L’operazione appare come un modo rapido per ampliare la gamma elettrica con un investimento contenuto: condividere piattaforma, motore e batteria riduce i tempi e i costi di sviluppo. Tuttavia, resta aperta la domanda sul valore aggiunto percepito dai clienti, dato che la catena cinematica dovrebbe rimanere praticamente identica a quella della Leaf.

Dal punto di vista commerciale è probabile che i prezzi non si discostino molto da quelli della vettura di origine, considerata la forte sovrapposizione tecnologica. La comunicazione ufficiale promette dettagli sul lancio “nel prossimo futuro“, mentre il mercato attende di conoscere le specifiche definitive e la struttura degli allestimenti per valutare la convenienza dell’offerta.

L’approccio punta sulla rapidità d’introduzione e sulla riconoscibilità del marchio, lasciando in sospeso le vere differenze operative rispetto alla Leaf.

“Vogliamo la tua opinione!” è l’invito che circola tra gli appassionati mentre Mitsubishi prepara i dettagli del lancio: i prossimi annunci chiariranno se la strategia si tradurrà in un prodotto realmente distinto o in una declinazione estetica della Leaf con badge Mitsubishi.