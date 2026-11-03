Range Energy propone l’eTrailer, un semirimorchio dotato di batteria e asse motorizzato ideato da ex collaboratori di Tesla per ridurre consumi e aumentare autonomia.

Range Energy, una start-up californiana fondata da ex collaboratori di Tesla, ha sviluppato l’eTrailer, un semirimorchio che integra una batteria e un asse motorizzato per assistere la trazione del camion. L’obiettivo dichiarato è intervenire su un componente spesso trascurato nell’elettrificazione del trasporto pesante, offrendo un’alternativa che non richiede la sostituzione della motrice.

Il progetto punta a modificare il modo in cui le flotte affrontano la transizione energetica: invece di rinnovare immediatamente l’intero parco veicoli, si elettrifica il rimorchio per ottenere risparmi di consumo e, in alcuni casi, aumenti di autonomia per i camion elettrici.

Come è fatto l’eTrailer e quali benefici tecnici porta

L’eTrailer combina un pacco batterie integrato con un asse dotato di motori elettrici, capace di erogare coppia direttamente al rimorchio. Questa soluzione permette al semirimorchio di contribuire attivamente alla trazione dell’autoarticolato, alleggerendo il carico energetico sulla motrice.

Risultati dei test e prestazioni dichiarate

Nei test presentati dall’azienda, l’adozione dell’eTrailer ha portato a una riduzione dei consumi di gasolio fino al 36%. Si tratta di una cifra significativa che però, come sottolineato dalla stessa start-up, necessita di conferme su percorsi, carichi e condizioni operative variabili. L’uso combinato di batteria e motorizzazione dell’asse è il principio operativo che produce questi risparmi, intervenendo direttamente sulla dinamica di trazione.

Analisi economica, scenari e compatibilità con camion elettrici

Per valutare la convenienza dell’eTrailer, Range Energy ha condotto uno studio comparativo che mette a confronto tre configurazioni: un camion diesel tradizionale, un camion completamente elettrico (Tesla Semi) e una motrice diesel abbinata al proprio eTrailer. L’analisi è stata focalizzata sul trasporto refrigerato e si è svolta su un orizzonte operativo di sette anni.

Struttura dello studio e risultati principali

La simulazione ha previsto la generazione di 1.000 scenari finanziari, variando parametri quali il prezzo del gasolio, il costo dell’elettricità, gli investimenti per infrastrutture di ricarica e il livello di risparmio carburante ottenibile. Secondo i dati diffusi dall’azienda, la soluzione camion diesel + eTrailer è risultata economicamente più vantaggiosa nel 61% degli scenari analizzati.

Un altro elemento evidenziato dallo studio è la compatibilità dell’eTrailer con veicoli completamente elettrici: abbinato a un camion BEV, il rimorchio può contribuire alla trazione riducendo l’energia prelevata dalla batteria di bordo. Range Energy stima che, nelle condizioni operative considerate, l’eTrailer possa aggiungere almeno 100 miglia (circa 160 km) di autonomia.

Pianificazione delle consegne e questioni aperte

L’azienda ha programmato le prime consegne dell’eTrailer per l’autunno 2027, con avvio della produzione su volumi maggiori previsto nel 2028. Queste tempistiche rappresentano il prossimo passo concreto: dalla fase di prototipazione e test ai primi esempi operativi su strada.

Sullo sfondo restano però alcune incognite che influiranno sulla diffusione della tecnologia: la durata delle batterie, i costi di manutenzione, il prezzo di acquisto del rimorchio elettrificato e la gestione dell’infrastruttura di ricarica e logistica. Sarà necessario verificare se i risparmi stimati in simulazione si traducono in vantaggi reali per le flotte, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei componenti.

L’eTrailer rappresenta una proposta che cambia il punto di vista sulla decarbonizzazione del trasporto pesante: invece di concentrare l’investimento sul veicolo motrice, si trasferisce parte della funzionalità elettrica al semirimorchio. Non è una soluzione pensata per sostituire automaticamente i camion elettrici puri su tutte le tratte, ma può costituire una via intermedia per le flotte che hanno bisogno di ridurre consumi ed emissioni senza rinnovare l’intero parco veicoli.