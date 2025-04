Un evento imperdibile per gli appassionati di moto con prove su strada e iniziative per tutti

Un evento dedicato agli appassionati di moto

Il EICMA Riding Fest 2025 si prepara a tornare con una nuova edizione ricca di novità e opportunità per gli amanti delle due ruote. Questo evento, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, offre la possibilità di provare oltre 300 modelli di moto in un contesto unico. La manifestazione, completamente gratuita, ha già attirato l’attenzione di 14.000 appassionati nella scorsa edizione, e si preannuncia ancora più coinvolgente quest’anno.

Test ride e prove su pista

Una delle principali attrazioni dell’EICMA Riding Fest sarà la possibilità di effettuare test ride gratuiti su strada e in off-road. I partecipanti potranno provare le ultime novità delle case motociclistiche più famose, tra cui BMW Motorrad, Ducati, Honda, Kawasaki, Triumph e Yamaha. Per chi desidera un’esperienza più intensa, saranno disponibili test ride a pagamento in pista, con i ricavi destinati a progetti di beneficenza. Ogni turno di prova avrà un costo di 40 euro, e sarà possibile prenotare fino a tre turni per persona.

Attività per i più giovani e intrattenimento

Oltre ai test ride, l’EICMA Riding Fest 2025 prevede anche attività dedicate ai più giovani, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI). I bambini dai 6 ai 12 anni avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo delle moto attraverso aree propedeutiche, mentre i quattordicenni e i maggiori di 16 anni potranno partecipare a corsi di avviamento alla guida. L’evento sarà arricchito dalla presenza di leggende del motorsport e da un palinsesto di intrattenimento che include spettacoli, momenti di palco con talent e piloti, e attività di trial acrobatico.

Informazioni pratiche e modalità di partecipazione

Per partecipare all’EICMA Riding Fest 2025, è consigliabile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale di EICMA, dove verranno pubblicate tutte le informazioni sui marchi presenti, le modalità d’ingresso e le procedure per prenotare i test ride. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di moto di vivere un’esperienza indimenticabile, immersi nel mondo delle due ruote e circondati da altri entusiasti.