Elettriche Hyundai: suoni e vibrazioni per un’esperienza più realistica

Hyundai non si ferma e punta a migliorare ulteriormente l'esperienza di guida delle sue elettriche con suoni e vibrazioni più realistici.

Hyundai ha rivoluzionato il mercato delle auto elettriche con modelli come l’Ioniq 5 N che ha introdotto suoni e sensazioni ispirate ai motori a combustione. Ora, il marchio coreano punta a portare questa esperienza a un livello superiore, con l’obiettivo di rendere le sue elettriche ancora più coinvolgenti.

Manfred Harrer, responsabile globale della ricerca e sviluppo di Hyundai, ha dichiarato che il marchio intende migliorare ulteriormente i suoni e le vibrazioni delle sue auto elettriche, rendendoli ancora più realistici. Questo approccio si allinea con la filosofia della divisione N che punta a offrire un’esperienza di guida divertente e coinvolgente, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni.

L’evoluzione della tecnologia IMA

Hyundai sta sviluppando una nuova architettura modulare integrata, denominata IMA che sostituirà la corrente E-GMP. Questa nuova piattaforma, che dovrebbe debuttare nel 2028, manterrà la tecnologia a 800 volt ma con miglioramenti significativi nelle prestazioni di ricarica, nell’efficienza e nella gestione termica.

Harrer ha descritto l’IMA come una grande evoluzione rispetto alla E-GMP, introdotta nel 2026. Questa nuova architettura sarà la base per le future versioni N delle auto elettriche di Hyundai, con l’obiettivo di mantenere il marchio al vertice di questo segmento.

Suoni e vibrazioni: l’obiettivo di Hyundai

Harrer ha sottolineato che Hyundai non intende seguire i competitor, ma vuole continuare a essere un leader in questa tecnologia. Vogliamo rendere tutto ancora più realistico ha dichiarato, menzionando la possibilità di introdurre suoni di folleggio e scoppio di scarico oltre a vibrazioni nella cabina di guida.

Questi miglioramenti mirano a offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, pur mantenendo quel tocco di divertimento che caratterizza le auto N. Harrer ha affermato che ci sono molte idee su come avanzare ulteriormente in questa direzione, ma l’obiettivo principale rimane quello di offrire un’esperienza unica ai guidatori.

Le demo di queste nuove tecnologie sono già in corso, e Hyundai è pronta a portare queste innovazioni sul mercato nei prossimi anni.