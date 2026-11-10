Il consiglio comunale di Bologna ha approvato il 9 novembre 2026 un ordine del giorno che sollecita la sospensione e la riscrittura del nuovo Codice della strada e chiede investimenti nella legge di bilancio 2027 per trasporto pubblico e sicurezza stradale.

Il Consiglio comunale di Bologna ha preso posizione il 9 novembre 2026 approvando un ordine del giorno che chiede al Governo e al Parlamento la sospensione e la riscrittura del nuovo Codice della strada. La mozione, a prima firma della consigliera Simona Larghetti (Coalizione civica), è passata con 18 voti favorevoli e 7 contrari, e include una richiesta parallela di maggiori stanziamenti nella legge di bilancio 2027 per il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale.

Dettagli del voto e composizione politica

La votazione ha visto convergere i gruppi di maggioranza — Partito democratico, Coalizione civica, la lista a sostegno del sindaco Matteo Lepore e il gruppo Anche tu conti — con 18 sì. Hanno votato contro i sette consiglieri appartenenti a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini premier e Bologna ci piace. Il documento ha quindi natura di atto di indirizzo politico: non modifica le norme nazionali in vigore, ma formalizza la richiesta dell’ente locale alle istituzioni competenti.

Motivazioni della richiesta: sicurezza e ruolo dei Comuni

Nel testo dell’ordine del giorno i firmatari sottolineano che, così come impostato, il nuovo Codice della strada ridurrebbe le tutele per gli utenti più vulnerabili della strada, in particolare pedoni e ciclisti, e ostacolerebbe gli strumenti di pianificazione urbana locale come il PGTU, il PUMS e il Biciplan. Viene evidenziato che alcune norme sposterebbero competenze decisionali verso prefetture, limitando l’autonomia dei Comuni nelle regolazioni della mobilità urbana.

Secondo i consiglieri che hanno promosso l’atto, la riforma comporta altresì una riduzione dell’efficacia del sistema sanzionatorio, con possibili ricadute negative sui controlli e sulla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida, come l’eccesso di velocità e la distrazione. Il richiamo è a una visione della mobilità che metta al centro la sicurezza delle persone e la promozione di alternative all’uso dell’auto privata.

Riferimenti normativi e prese di posizione precedenti

Il documento cittadino richiama anche eventi e atti approvati nelle settimane precedenti: il Consiglio comunale aveva già espresso critiche il 19 ottobre 2026 con un altro ordine del giorno e il 20 ottobre era stata sollevata specifica contestazione rispetto a una disposizione (Articolo 64, comma 6, lettera B) che, secondo i critici, potrebbe aumentare la responsabilità dei pedoni in caso di investimento. Inoltre, il 6 novembre l’assessore alla Mobilità ha condiviso una nota con omologhi di altre grandi città per segnalare che l’attuale impostazione normativa limita l’efficacia degli interventi locali in materia di sicurezza stradale.

Richieste finanziarie rivolte alla legge di bilancio 2027

Oltre alla sospensione e alla riscrittura della normativa, l’ordine del giorno impegna il Comune a sollecitare investimenti aggiuntivi nella legge di bilancio 2027. Tra le richieste concrete si segnalano l’aumento delle risorse per il Trasporto pubblico locale (Tpl), per le infrastrutture di trasporto rapido di massa e per l’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e del Piano generale della mobilità ciclistica. Nel documento si osserva che il Fondo Nazionale Trasporti non ha registrato incrementi adeguati negli ultimi anni, lasciando le aziende e i servizi locali sotto pressione a fronte di aumenti dei costi.

I consiglieri richiamano inoltre l’assenza di capitoli di bilancio dedicati ad alcuni strumenti chiave per la mobilità ciclistica e la scarsa disponibilità di risorse per misure di prevenzione e controllo, elementi che rendono inefficace l’attuazione di politiche orientate alla sostenibilità e alla tutela della salute pubblica.

Impegni dell’amministrazione comunale

Con l’approvazione dell’atto il Comune impegna il sindaco e la giunta a farsi parte attiva nei tavoli dell’Associazione Nazionale dei Comuni per promuovere la contrarietà al testo vigente e a sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a sospendere l’iter della riforma. Le commissioni parlamentari competenti su trasporti e bilancio vengono chiamate a considerare le criticità rilevate dall’ente locale durante l’esame della proposta normativa.

Pur non avendo effetto immediato sulle norme, la deliberazione del 9 novembre 2026 rappresenta una presa di posizione istituzionale che inserisce Bologna nel confronto nazionale sull’assetto futuro della circolazione stradale, richiamando insieme esigenze di sicurezza, autonomia locale e adeguati finanziamenti per la transizione verso una mobilità più sostenibile.