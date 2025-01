Introduzione all’Eprix di Città del Messico

L’Eprix di Città del Messico rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione di Formula E. La competizione si svolge nell’iconico Autodromo Hermanos Rodriguez, un tracciato che ha visto trionfi memorabili e che continua a essere un palcoscenico di emozioni per gli appassionati di motorsport. Con una lunghezza di 2.630 metri, il circuito è stato leggermente modificato rispetto alle edizioni precedenti, ma mantiene intatta la sua essenza, offrendo sfide uniche ai piloti.

Storia e statistiche del circuito

Negli ultimi anni, la Porsche ha dominato il circuito messicano, con tre vittorie consecutive che hanno consolidato la sua reputazione. Pascal Wehrlein, in particolare, ha portato a casa il trofeo nel 2022 e nel 2024, mentre Jake Dennis ha trionfato nel 2023. Tuttavia, non si può dimenticare Lucas Di Grassi, un altro grande protagonista della Formula E, che ha conquistato il podio in diverse edizioni, rendendo la competizione ancora più avvincente. Altri piloti come Mitch Evans e Daniel Abt hanno anch’essi lasciato il segno, dimostrando che la lotta per la vittoria è sempre aperta.

Programma del weekend di gara

Il weekend dell’Eprix di Città del Messico è strutturato in modo da offrire un’intensa esperienza di gara. Le attività iniziano già dal venerdì con le prove libere, seguite da un sabato ricco di eventi, tra cui ulteriori sessioni di prove, qualifiche e la gara principale. È importante notare il fuso orario, che comporta una differenza di sette ore rispetto all’Italia, rendendo le gare un appuntamento serale per il pubblico italiano. Gli appassionati possono seguire la diretta sui canali Mediaset e su Eurosport, con la possibilità di streaming online per chi desidera non perdere nemmeno un minuto dell’azione.

Previsioni meteo e condizioni di gara

Le previsioni per il weekend dell’Eprix indicano condizioni ideali per la gara, con temperature che si aggirano intorno ai 20 gradi e cieli prevalentemente sereni. Queste condizioni favoriranno sicuramente i piloti, permettendo loro di esprimere al meglio le potenzialità delle monoposto Gen3 Evo. Gli appassionati possono aspettarsi un weekend di gare emozionanti, con sorpassi e strategie che potrebbero decidere le sorti della competizione.

Conclusione

Con una storia ricca e una competizione serrata, l’Eprix di Città del Messico 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport. Che si tratti di seguire le gesta dei piloti o di vivere l’atmosfera unica del circuito, questo weekend promette di regalare emozioni indimenticabili.