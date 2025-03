Un evento imperdibile per i tifosi della Ferrari

Il 6 marzo si avvicina e con esso l’attesissimo evento della Scuderia Ferrari in piazza Castello a Milano. Questo appuntamento, intitolato “Drivers’ Presentation by UniCredit”, rappresenta un’opportunità unica per i fan di incontrare i piloti e vivere l’emozione della Formula 1 in un’atmosfera festosa. Dalle ore 16, i tifosi potranno godere di un DJ set e ammirare due monoposto storiche della Scuderia, rendendo l’evento ancora più speciale.

Protagonisti dell’evento: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Alle 17, il palco sarà animato dai protagonisti della Ferrari, tra cui il monegasco Charles Leclerc e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. I due piloti risponderanno alle domande dei tifosi, condividendo le loro emozioni e aspettative per la stagione che sta per iniziare. L’evento sarà moderato dai noti commentatori di Sky Sport F1, creando un’atmosfera coinvolgente e interattiva per tutti i presenti.

Diretta streaming e accesso gratuito

Per coloro che non potranno essere fisicamente presenti, la “Drivers’ Presentation by UniCredit” sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltre che in streaming su NOW. Anche i non abbonati potranno seguire l’evento gratuitamente su skysport.it, YouTube e TikTok. Inoltre, per gli appassionati che preferiscono la TV in chiaro, sarà disponibile una differita su TV8. L’accesso all’evento in piazza Castello sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza massima, con maxischermi nelle vie adiacenti per garantire a tutti di vivere l’emozione della presentazione.

Un incontro speciale con il team di Sky Sport F1

Non solo presentazione dei piloti, ma anche un’opportunità per incontrare il team di Sky Sport F1. Dalle 11 alle 12, presso il flagship store Sky in via Torino 66/68 a Milano, i tifosi potranno partecipare a un meet & greet speciale, chiacchierando con i volti noti del paddock e respirando l’adrenalina della nuova stagione. Questo incontro rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di motori.

Preparativi per la nuova stagione di Formula 1

La presentazione dei piloti Ferrari non è solo un evento, ma un momento di grande attesa per tutti i fan della Rossa. Con i test F1 già avvenuti in Bahrain, l’emozione è palpabile e i tifosi sono pronti a supportare la squadra nella grande sfida mondiale che partirà dall’Australia. La Ferrari, con il suo team di piloti e il supporto dei tifosi, è pronta a dare il massimo in questa nuova avventura.