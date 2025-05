Un nuovo protagonista nel mercato elettrico europeo

Il panorama automobilistico europeo si prepara a un’importante novità con l’arrivo di Exlantix, il terzo marchio del gruppo cinese Chery. Dopo il successo di Omoda e Jaecoo, Exlantix si propone di conquistare il pubblico europeo con modelli elettrici di alta gamma. La Exlantix ES, una berlina a zero emissioni, rappresenta il primo passo di questa ambiziosa strategia.

Design e tecnologia all’avanguardia

La Exlantix ES si distingue per un design elegante e proporzioni da coupé a quattro porte, con interni rifiniti con materiali di alta qualità. Il primo impatto con questo modello è quello di un prodotto maturo e ben progettato, capace di competere anche sul piano estetico con i marchi premium europei. Gli interni sono caratterizzati da uno schermo curvo ad alta definizione e comandi semplificati, creando un ambiente minimalista e raffinato.

Prestazioni e autonomia da leader di settore

La Exlantix ES è costruita sulla piattaforma E0X, progettata specificamente per veicoli elettrici di nuova generazione. Le versioni disponibili includono trazione posteriore e integrale, con potenze che raggiungono i 480 kW (circa 650 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Inoltre, il pacco batterie ad alta densità promette un’autonomia fino a 720 km secondo il ciclo cinese CLTC, rendendo la ES un’opzione competitiva nel mercato delle auto elettriche.

Una gamma in espansione

Oltre alla berlina ES, Exlantix offre già in Cina modelli SUV come l’Exlantix ET, che condividono la stessa piattaforma e filosofia progettuale. Questi modelli puntano su un design distintivo e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di posizionarsi come alternative valide nel segmento dei SUV elettrici, che continua a crescere in popolarità in Europa.

Un futuro promettente per Exlantix in Europa

Il possibile sbarco di Exlantix in Europa è previsto tra il 2026 e il 2027, ma resta da vedere se il marchio manterrà un posizionamento premium o si adatterà a una fascia più intermedia. La strategia del gruppo Chery potrebbe includere un’offerta completamente elettrica, affiancando Omoda e Jaecoo. Con l’evoluzione rapida dei costruttori cinesi, Exlantix si presenta come un attore promettente nel panorama automobilistico europeo, pronto a sfidare i marchi tradizionali con prodotti innovativi e di alta qualità.