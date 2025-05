Un prezzo da record per una supercar

La Ferrari 296 Speciale, con un prezzo di partenza di oltre 400.000 euro, si posiziona come una delle auto più costose sul mercato, nonostante non sia prodotta in tiratura limitata. Questo prezzo elevato riflette non solo le prestazioni eccezionali del veicolo, ma anche il suo status di simbolo di successo e prestigio. In un contesto economico caratterizzato da inflazione e aumento dei costi, Ferrari riesce a mantenere una posizione di forza, attirando clienti disposti a investire somme considerevoli per possedere un pezzo di storia automobilistica.

Ferrari vs Lamborghini: un confronto di prezzi

Per comprendere meglio il posizionamento della Ferrari 296 Speciale, è utile confrontarla con altre supercar, come la Lamborghini Huracan STO, che nel 2024 veniva venduta a circa 317.500 euro, un prezzo significativamente inferiore. Questo divario di prezzo non è solo una questione di prestazioni, ma anche di brand equity. Ferrari, infatti, è percepita come un marchio di lusso senza pari, capace di attrarre una clientela esclusiva che considera l’acquisto di una Ferrari non solo come un investimento, ma anche come un’opera d’arte da esporre.

La crescita dei prezzi delle Ferrari speciali

Analizzando l’andamento dei prezzi delle berlinette Ferrari con motore centrale posteriore, emerge un trend di crescita costante. Prendendo come esempio la Ferrari 360 Challenge Stradale, lanciata nel 2003 a 172.500 euro, e confrontandola con la 296 Speciale, il prezzo attuale rappresenta un aumento del 136%. Anche considerando l’inflazione, la 296 Speciale supera il valore rivalutato della 360 Challenge Stradale, dimostrando come le Ferrari speciali non solo mantengano il loro valore, ma tendano ad aumentarlo nel tempo.

Investimento sicuro nel mercato delle supercar

Le Ferrari, in particolare quelle della serie speciale, sono sempre più viste come un investimento sicuro. Modelli come la Ferrari 458 Speciale hanno visto il loro valore quasi triplicarsi in 12 anni. Questo fenomeno è alimentato dalla crescente domanda e dalla limitata disponibilità di modelli esclusivi. Inoltre, vendere una Ferrari speciale senza l’autorizzazione della casa madre può comportare conseguenze negative per il proprietario, limitando le sue future possibilità di acquisto. Questo sistema di controllo contribuisce a mantenere alta l’esclusività del marchio e a garantire che i prezzi continuino a salire.

Il valore azionario di Ferrari

La capitalizzazione di Ferrari ha raggiunto quasi 73 miliardi di euro, con un aumento esponenziale dal 2015. Le azioni Ferrari, che nel 2016 erano quotate a 43 euro, oggi superano i 410 euro, segnando un incremento del 853%. Questo straordinario aumento di valore non solo riflette la solidità del marchio, ma anche la fiducia degli investitori nel futuro dell’azienda. Ferrari si posiziona così tra i marchi automobilistici più preziosi al mondo, superando nomi storici come Mercedes e Volkswagen.