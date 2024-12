Un anniversario speciale per Ferrari

Ferrari ha recentemente festeggiato il suo 30° anniversario nel mercato del Medio Oriente, un traguardo significativo che sottolinea l’importanza della regione per il marchio italiano. Per celebrare questa occasione, Ferrari ha presentato sei esemplari unici della sua supercar 296 GTB, ciascuno dedicato a una nazione del Golfo. L’evento si è svolto ad Abu Dhabi, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Design esclusivo per ogni nazione

Ogni 296 GTB è stata rifinita con colori e dettagli unici, riflettendo la cultura e l’estetica di ciascun Paese. Ad esempio, la versione per l’Arabia Saudita presenta una laccatura Metallic Green, mentre quella per gli Emirati Arabi Uniti sfoggia una finitura Pearlescent White. Altre varianti includono una 296 GTB blu metallizzato per l’Oman e una in una tonalità marrone profondo per il Qatar. Il Bahrein ha ricevuto un modello in nero metallizzato, mentre il Kuwait ha la sua versione in marrone dorato. Ogni auto è dotata di cerchi color oro e una targhetta di riconoscimento sul cofano motore, rendendole ancora più esclusive.

Interni personalizzati per un lusso senza pari

Non solo l’esterno, ma anche gli interni delle sei Ferrari 296 GTB sono stati progettati per offrire un’esperienza di lusso senza pari. Gli abitacoli sono rivestiti in pelle Beige Honolulu, con accenti in Gold Metallic e sedili dotati di cuciture a diamante. I loghi del Cavallino Rampante sono ricamati con fili dorati sui poggiatesta, aggiungendo un tocco di eleganza. Inoltre, i vani portabagagli anteriori sono anch’essi rivestiti in pelle, sottolineando l’attenzione ai dettagli che caratterizza ogni creazione Ferrari.

Il futuro delle esclusive 296 GTB

Ferrari non ha ancora rivelato se questi esemplari unici saranno messi in vendita a clienti privati o se saranno gestiti dalle filiali locali. Tuttavia, l’interesse per queste auto è già palpabile, e molti collezionisti stanno seguendo con attenzione gli sviluppi. La 296 GTB, con il suo design innovativo e le prestazioni eccezionali, rappresenta il futuro delle supercar italiane, mentre il marchio continua a consolidare la sua presenza nel mercato del Medio Oriente.