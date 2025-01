Test Tpc a Barcellona: un’importante fase di preparazione

La Scuderia Ferrari si appresta a scendere in pista a Barcellona per un’importante sessione di test, nota come Testing Previous Cars (Tpc), che si svolgerà dal 28 al 30 gennaio. Questa fase di test rappresenta un’opportunità cruciale per i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc di affinare le loro prestazioni sulla SF-23, la monoposto che affronterà la stagione 2025 di Formula 1. Dopo il debutto di Hamilton a Fiorano, l’attesa è palpabile per vedere come i due piloti si comporteranno sul tracciato di Montmeló.

Il programma dei test e le aspettative

Durante queste tre giornate di test, i piloti avranno l’opportunità di accumulare chilometri preziosi, testando le nuove configurazioni e le gomme Pirelli in vista della stagione. I test a Barcellona sono particolarmente significativi poiché il circuito è noto per la sua varietà di curve e per le sue caratteristiche tecniche, che metteranno alla prova le capacità della SF-23. La Ferrari, dopo i primi giri a Fiorano, è pronta a raccogliere dati fondamentali per ottimizzare le prestazioni della monoposto.

Il calendario della preparazione e gli eventi futuri

Oltre ai test di Barcellona, la Ferrari ha in programma ulteriori sessioni di test Pirelli a Montmeló il 4 e 5 febbraio. Questi test saranno seguiti da un evento speciale il 18 febbraio all’O2 Arena di Londra, dove i team sveleranno le nuove livree. Il giorno successivo, il 19 febbraio, si terrà la presentazione ufficiale della nuova Ferrari per il campionato 2025. Questi eventi rappresentano un momento di grande attesa per i tifosi e per gli appassionati di Formula 1, che non vedono l’ora di scoprire le novità della stagione.

Con un programma così ricco e impegnativo, la Ferrari sta dimostrando di essere determinata a competere ai massimi livelli nella prossima stagione. I test di Barcellona saranno seguiti con attenzione, e gli aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale attraverso il nostro liveblog, per non perdere neanche un momento di questa fase cruciale di preparazione.