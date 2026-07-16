Festival della Montagna a Clusone: due serate tra sport, cinema e tradizioni

Clusone ospita il Festival della Montagna con proiezioni cinematografiche, eventi sportivi e degustazioni gastronomiche. Non perdere la Notte dei Campioni con atleti olimpici e intrattenimento.

Clusone, in Alta Val Seriana, si prepara a celebrare la montagna con due serate ricche di eventi sportivi, culturali e gastronomici. Organizzato dall’associazione Montagna da Vivere il Festival della Montagna propone un viaggio tra cinema, cultura e gusto, con appuntamenti fino all’8 agosto.

La manifestazione inizia giovedì 9 luglio nella Corte Sant’Anna con la proiezione del documentario Streif – una discesa infernale diretto da Gerald Salmina nel 2014. Il film racconta la leggendaria pista di discesa libera di Kitzbühel, dove quest’anno l’italiano Giovanni Franzoni si è imposto, conquistando poi l’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Notte dei Campioni: una celebrazione degli atleti

Sabato 11 luglio, Clusone si trasforma in un palcoscenico per la Notte dei Campioni un evento che celebra gli atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi 2026. Dalle 18 alle 24, le strade della città ospitano mascotte giganti, giochi tradizionali e musica. In Piazza Orologio la Turismo Pro Clusone propone ballo liscio e ristoro, mentre in Piazza Uccelli il Bar Baracca organizza un aperitivo con dj set.

In Piazza Manzù lo street food e il concerto dei Gem Boy animano la serata, mentre in Piazza della Rocca un gonfiabile simula lo snowboard per adulti e bambini. Tra gli ospiti, Federico Tomasoni, medaglia d’argento nello skycross, e altri atleti olimpici come Edoardo Zorzi, Giovanni Ongaro e Davide Bendotti. Non mancherà il gazebo informativo della Fondazione Matilde Lorenzi dedicata alla promozione dei valori dello sport e della sicurezza in montagna.

Montagna Salvatica: tre serate di cinema e riflessioni

A Borgo d’Anaunia, in Val di Non, prende il via la 74° edizione di Montagna Salvatica una rassegna cinematografica che esplora il rapporto tra persone e ambiente alpino. Le proiezioni si tengono presso il Palanaunia il 16, il 23 e il 30 luglio.

La serata d’apertura è dedicata all’evoluzione della scalata indoor con il film The Future of Climbing diretto da Guillaume Broust nel 2026. Il secondo appuntamento presenta il documentario Find Mòr: Canyoning in Scotland di Steve Small e Charlotte Workman, che racconta l’esplorazione di canyonisti nelle Highlands scozzesi. La rassegna si conclude con La Cima di Simone Cargnoni, un film che interpreta l’arrampicata come metafora di un cammino interiore.

Inoltre, dal 13 luglio al 31 agosto, la mostra fotografica Ritratti sospesi di Christian Tasso, realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Arrampicavareno è visitabile a Località Canyon di Fondo.

Vialattea amplia l’offerta estiva con nuove telecabine

La Vialattea arricchisce la sua offerta estiva con l’apertura di nuovi impianti. Dal 25 luglio entra in servizio la telecabina Sestriere-Fraiteve che permette di raggiungere i 2.700 metri del Monte Fraiteve, punto di partenza per escursioni e percorsi di mountain bike. L’impianto effettua anche una fermata intermedia a quota 2.300 metri, dove gli escursionisti trovano un’area picnic con vista su Sestriere.

Il programma estivo prosegue il 1° agosto con l’apertura della seggiovia Nube d’Argento a Sestriere Borgata e della seggiovia Rocce Nere a Sauze d’Oulx. Gli impianti saranno operativi dalle 9.30 alle 17.00 fino al 23 agosto, offrendo nuove opportunità per escursionisti, biker e famiglie.