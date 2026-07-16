European Universities Games 2026: tutto quello che c’è da sapere sull’evento sportivo a Salerno

La provincia di Salerno è pronta a ospitare uno degli eventi sportivi universitari più importanti d’Europa. Dal 18 luglio al 1° agosto 2026, la città campana accoglierà l’ottava edizione degli European Universities Games (EUG) un appuntamento che vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti e dirigenti provenienti da 31 Paesi.

Organizzati dall’Università degli Studi di Salerno e promossi dalla European University Sports Association (EUSA) i giochi rappresentano un’occasione unica per promuovere lo sport, la cultura e il turismo nel territorio salernitano.

Un evento di portata internazionale

La cerimonia inaugurale si terrà il 18 luglio in Piazza della Libertà con una sfilata delle delegazioni provenienti da 161 università europee. Tra gli ospiti illustri, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i vertici di EUSA e FISU. La serata si concluderà con un concerto della band Les Votives, recenti protagoniste di X Factor.

Le competizioni si svolgeranno in 13 discipline sportive tra cui basket, calcio, volley, beach volley, handball, badminton, karate, tennistavolo, tennis e canoa/canottaggio. Gli impianti sportivi coinvolti sono 33, distribuiti tra Salerno e altri comuni della provincia come Avellino, Baronissi, Bellizzi, Eboli e Mercato San Severino.

Il campus universitario di Fisciano

Il campus universitario di Fisciano ospiterà ben sette discipline, diventando uno dei principali hub dell’evento. Gli altri impianti sono dislocati in vari comuni della provincia, garantendo una distribuzione capillare delle competizioni.

Sicurezza e mobilità: un piano dettagliato

In vista dell’evento, le autorità locali hanno predisposto un piano di sicurezza e mobilità articolato. Il prefetto Francesco Esposito ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine, del Comune di Salerno e delle amministrazioni interessate.

Sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche sugli impianti sportivi da parte dei Vigili del Fuoco, mentre è stato predisposto un piano straordinario della mobilità per garantire spostamenti sicuri ed efficienti durante tutta la manifestazione.

Le restrizioni al traffico

Il Comune di Salerno ha emanato un’ordinanza che disciplina il traffico e i parcheggi in vista della cerimonia di apertura. Dalle 2 di notte del 18 luglio, saranno istituiti divieti di sosta e fermata in Piazza della Concordia e nel sottopiazza, con rimozione forzata per i veicoli non autorizzati. Stessa misura per il parcheggio del Molo Manfredi e via Mario Marino.

Il parcheggio di Piazza della Libertà sarà chiuso dalle 12 del 18 luglio fino al termine della manifestazione. Inoltre, saranno istituiti divieti di sosta in via Carella, via Tommaso Scillato e viale Gramsci, per garantire il passaggio degli atleti e delle forze dell’ordine.

Un’opportunità per il territorio

Gli European Universities Games rappresentano un’importante occasione di promozione sportiva, culturale e turistica per l’intero territorio salernitano. Il rettore Virgilio D’Antonio ha definito l’evento «una straordinaria opportunità per l’Ateneo e per l’intera provincia, destinata a valorizzare Salerno e il suo territorio a livello internazionale».

Oltre alle competizioni sportive, il programma prevede un ricco calendario di iniziative culturali e sociali. Nel campus universitario sarà allestita la EUG Fan Zone uno spazio dedicato all’incontro tra delegazioni, studenti e cittadini, con eventi, panel e attività diffuse sul territorio.